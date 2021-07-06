北市永春市場遭擲汽油彈起火 魚販遭持刀追逐「反手制伏醋男」

台北市永春市場今晚遭人丟擲汽油瓶縱火，原傳出是攤商糾紛引起，經查是兩名男子為女爭風吃醋，憤而持刀追逐、丟汽油彈洩憤，警方目前已將現場關係人帶返警所偵辦，全案詢後將依公共危險、傷害、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台北市消防局表示，今晚7時27分接獲民眾報案，指永春市場內有攤商吵架、揚言放火，7名消防員緊急到場後，火勢已由現場民眾用水撲滅，經查燃燒面積約0.1平方公尺，現場僅保麗龍箱、雜物被燒損，無財損、無人員傷亡，也無疏散必要。

警方調查，42歲李姓男子因與43歲陳姓男子有男女情感糾紛，為女爭風吃醋，今晚先是丟擲自製汽油彈，在一處騎樓內引燃火勢，隨後持一把菜刀追逐陳男，雙方爆發拉扯後，陳男獨自將李男制伏。