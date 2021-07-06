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直播主擅闖喬友大樓封鎖線警帶回5人 供稱「是興趣」

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市喬友大樓6月30日發生大火，造成4死22傷，警方拉起封鎖線，進入火調與相關偵查程序，但卻有臉書直播主揪團闖入封鎖線直播，走上樓停留2、3樓關鍵火警現場，甚至進到防疫旅館及房間內，由於直播已闖入封鎖現場，警方傍晚傳喚5人到案說明，將依刑罰無故侵入住宅函送法辦；事發後該臉書專業已關閉。

彰化消防局指出，依據消防法火災現場還未完成鑑定前，破壞火災現場者，可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰；由於5人在室內群聚警方開立稽查單，將依傳染病防治法移請縣府裁罰，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；由於事後還有屋主提告，警方也依刑法第306條私闖民宅偵辦。

警方調查，這個直播團隊時常到各地廢墟、鬼屋探險，昨到喬友大樓從1樓走到6樓，經調查傍晚陸續從台中、彰化帶回41歲沈男、32歲林男、40歲李男、23歲賴男、24歲周男等5人，態度還算配合。

警方轉述，直播主表示到各地探險直播是他們的興趣，到喬友大樓雖有看到封鎖線，但沒想太多，直到警方通知才知道事態嚴重。彰化縣長王惠美強調，不要消費死者，若調查屬實依法究辦。

有直播主今天凌晨進到封鎖的喬友大樓，被警方傳喚說明。記者林敬家／翻攝
有直播主今天凌晨進到封鎖的喬友大樓，被警方傳喚說明。記者林敬家／翻攝

直播主 喬友大樓 火災

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