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獨居糖尿病婦人失聯二日 汐止警破門救出

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導

汐止警方在家人同意下與消防人員共同破門而入，救出倒臥在地黃姓婦人。 圖／汐止警分局提供
汐止警方在家人同意下與消防人員共同破門而入，救出倒臥在地黃姓婦人。 圖／汐止警分局提供
獨居汐止區的黃姓婦人(55年次)與家屬失聯二日，因其患有糖尿病等慢性病，其表弟許先生深怕有意外發生，因不知地址而請汐止警方協助找人，在家人同意下與消防人員共同破門而入，發現黃女倒臥在地，經檢查尚有意識但身體虛弱，趕緊送至醫院救治。

經汐止警分局社后派出所警員藍子其、林中志隨即查出黃女居住於福德一路某處民宅，並通知許先生一同前往救護，惟到場時屋內無人回應，因逢疫情期間鎖匠也不願意協助開門，為避免耽誤搶救時機，在家人同意之下與消防人員共同破門而入，發現黃女倒臥在地，經檢查尚有意識但身體虛弱，趕緊送至醫院救治。

查黃女為糖尿病等慢性病之多重病症患者，二日前因突然身體不適昏厥倒地，因身體虛弱無力移動請求求援，所幸警消獲報後快速掌握黃姓婦人實際居住地址並及時趕到。

汐止警分局呼籲，慢性病患於疫情期間，因宅在家中往往飲食增量、運動減少、服藥不規律及延遲就醫，造成風險大幅上升，獨居者建議隨身攜帶行動電話，或安裝家用緊急救援通報系統等，才能在危機發生時立即通報協尋，避免憾事發生。

汐止 慢性病 獨居

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