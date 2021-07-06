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影／台南唐寶寶思念學校生活 騎30公里腳踏車到嘉義
家住台南白河的18歲張姓少年患有唐氏症，疫情期間學校關閉，但勤奮向學的他，卻堅持到校上課，趁祖父母睡覺時偷跑出門，騎腳踏車沿台一線北上，卻因體力不支，被民眾發現倒臥路邊送往水上派出所，員警最後開著小貨車，順利將張送回家。
嘉義縣水上派出所今天中午約12時，接獲民眾報案指稱，一名10餘歲少年倒臥台一線水上路段，旁邊還停著一輛腳踏車，員警先將他載回派出所，追問下才發現張姓少年竟從台南白河，想要騎車跨越近30公里的路程欲返校就學。
據了解，張姓少年患有唐氏症，就讀嘉義特殊教育學校，父母離異與祖父母同住台南市白河區外橋里，因思念學校生活，趁祖父母午睡時，騎腳踏車沿台一線往嘉義方向前進。
卻沒想近日天氣炎熱，日正當中，張姓少年前段路程還能騎行，後半段受不了酷暑只能下車用牽的，最後因缺水在台一線水上路段，體力不支倒地後蜷曲在路邊。
熱心路人見狀急忙上前詢問並撥打110，水上派出所員警獲報後趕往現場，所長張永龍甚至向朋友借小貨車，先將張姓少年帶回所內安置，下午1時許載回白河。
張姓少年祖父感謝員警義舉，表示他們午覺起床後就不見少年身影，後來接到電話，少年已經騎到嘉義了，也提到張姓少年平時很愛讀書，與校內同學、老師互動也都不錯，疑似因為思念學校生活才會決定騎腳踏車到學校。
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