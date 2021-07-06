影／網路交友她被騙78萬元 女車手南下取款當場被捕

疫情期間，許多民眾宅在家，台南市吳姓女被害人遭到網路交友詐騙，詐騙集團昨天傍晚6點多，從台北派出王姓女車手到台南市安南區海佃路超商取款，被埋伏員警當場逮捕。警詢後今天依詐欺罪嫌法辦。

台南市警三分局安南派出所，接獲吳姓被害女子人報案，表示她於6月間網路認識自稱南蘇丹外交官男子，對方以寄送禮物來台需通關費及協助操作比特幣投資為由，數次要求她匯款及提款交付，共損失78萬元。

吳女提款交付款項後察覺有異，向警方報案求助，第三分局偵查隊及安南所員警立即組成專案小組，昨晚6點多在海佃路超商前當場逮補搭乘計程車前來取款王女（40歲），並查扣贓款47萬9,136元、手機2支及30張提款卡。

警方查出，王女每次取款皆搭乘高鐵南下後再轉乘計程車取款後立即原車返回，所幸警方佈局嚴密，順利逮捕王女。王女遭逮時還矢口否認，一直重複：「為什麼要抓我」否認涉及詐騙。