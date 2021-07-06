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影／網路交友她被騙78萬元 女車手南下取款當場被捕
疫情期間，許多民眾宅在家，台南市吳姓女被害人遭到網路交友詐騙，詐騙集團昨天傍晚6點多，從台北派出王姓女車手到台南市安南區海佃路超商取款，被埋伏員警當場逮捕。警詢後今天依詐欺罪嫌法辦。
台南市警三分局安南派出所，接獲吳姓被害女子人報案，表示她於6月間網路認識自稱南蘇丹外交官男子，對方以寄送禮物來台需通關費及協助操作比特幣投資為由，數次要求她匯款及提款交付，共損失78萬元。
吳女提款交付款項後察覺有異，向警方報案求助，第三分局偵查隊及安南所員警立即組成專案小組，昨晚6點多在海佃路超商前當場逮補搭乘計程車前來取款王女（40歲），並查扣贓款47萬9,136元、手機2支及30張提款卡。
警方查出，王女每次取款皆搭乘高鐵南下後再轉乘計程車取款後立即原車返回，所幸警方佈局嚴密，順利逮捕王女。王女遭逮時還矢口否認，一直重複：「為什麼要抓我」否認涉及詐騙。
警方說，近期常發生「跨國戀愛詐騙」案件，歹徒利用被害單身女子想找戀愛或結婚對象期待心理，使其陷入「異國遠距離戀情」的陷阱中，再利用情感上的信任，對被害人予取予求；網路交友風氣興盛，民眾千萬別在未曾謀面或求證情況下就依指示匯出款項，有相關疑問時，請撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。
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