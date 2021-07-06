全家打不到疫苗 退休男塗鴉總統肖像洩憤被捕

總統蔡英文和新北市議員李余典的肖像看板，今天發現被人惡意塗鴉破壞，警方獲報之後查出是64歲黃姓退休男子所為，他不斷向議員服務處人員道歉、表示願意賠償損失，並聲稱是因為全家都打不到疫苗，才會情緒失控遷怒於民進黨政府和總統，強調不是針對議員。

市議員李余典服務處是在今天上午11時20分，向三重警分局大有派出所報案，指稱懸掛於三重區國道路一段及永安北路口牆面的宣傳看板遭惡意塗鴉，議員的臉上被畫口罩，總統的臉上也被亂畫，底下還有「我要疫苗、替天行道」等文字。

警方隨後調閱監視器，發現是1名住在附近的64歲黃姓男子，於今天凌晨1時50分，駕駛小轎車前往破壞看板。他拿長竹竿綁麥克筆亂畫議員和總統的臉，再用噴漆寫字。員警於今天下午1時許到他家裡查獲塗鴉工具，並請黃男到派出所協助調查。

黃男已經退休當了阿公，他說近期三級警戒悶在家裡，看到新聞天天吵疫苗議題，而且他兒子還為了疫情失業，他和妻子、兒子及媳婦、孫子，連續打過數通電話到三重區公所諮詢，全家5口至今都沒資格接種疫苗，越想越氣憤，遷怒於民進黨和蔡總統，尤其每次路過住家附近看到看板就越生氣，才會一時衝動去塗鴉。