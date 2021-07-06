彩繪青春不留白 南警辦海報徵選首獎3千禮券

今年暑假正值新冠肺炎疫情期間，青少年無法從事戶外活動，接觸網路媒介的時間大幅增加，為防制少年犯罪預防，台南市警一分局推出「彩繪青春－少年犯罪預防海報徵選」活動，即日起至8月5日收件。

警方說，評選得獎者除頒發禮券與獎狀外，另得獎作品將會刊登於台南市警警一分局官方臉書粉絲專業，供民眾閱覽、欣賞。

參賽對象以台南市國中、高中(職)學生。徵選項目為少年犯罪預防海報徵選，請參選者以青春專案四大宣 導主題:「反毒品、反詐騙、反性剝削、反網路賭博」任選一個以上主題自由創作。

第一名3千元商店禮券，第二名2500元商店禮券、第三名2千元商店禮券、佳作徵選3名各500元商店禮券、參加獎精美禮品1份。活動細節及報名表，請至台南市警一分局官方臉書粉絲專業下載。或電洽小隊長王閔萱，聯絡電話06-2679585、06-2674881。

分局長方國璽表示，為確保防疫作為，今年暑期青春專案活動改為規劃靜態活動，希望家長能鼓勵孩子踴躍參加此徵選活動，讓青少年即便在家中也能激發自己的創作力與聯想力，度過一個安全又有意義的假期。