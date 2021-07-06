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男子突大吼自稱「孫悟空」抱走龍山寺神像 竊盜罪送辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

40歲李姓男子日前和家人到龍山寺拜拜，突然情緒失控，大聲吼叫，自稱「孫悟空」，還衝進大殿抱起一尊神像，欲逃離現場，寺廟保全見狀制止未果，報警處理，警方到場對其噴灑辣椒水制止後，予以保護管束並強制送醫，後續依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，李男6月23日到龍山寺內拜拜時，突然失控大吼，衝進大殿將一尊神像抱起，欲跑出龍山寺；保全人員見狀上前制止，李自稱「孫悟空」，要請三太子、將軍王爺等前來保護自己，保全無奈之下報警處理。

轄區龍山寺員警到場時，李男仍情緒激動，與現場人員發生拉扯，撞壞廟中木製柵欄，員警對他噴灑辣椒水制止後，予以保護管束，強制送醫觀察，後續依法送辦。據悉，李男無精神病史，卻不知何故失控，遭竊神像最後無受損，已交由廟方放回原位。

轄區萬華警分局。記者李隆揆／攝影
轄區萬華警分局。記者李隆揆／攝影

龍山寺 三太子 竊盜

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