未查證散布五股某住戶居隔 新北男裁罰2000元

陳姓男子在Line群組散布五股某大樓住戶「目前正在居家隔離」等不實訊息，且寫出地址。新北地院三重簡易庭依違反社維法中的「散布謠言，足以影響公共安寧」，裁罰陳男2000元。

裁定書指出，陳男今年5月11日在某社區的通訊軟體Line群組中，張貼五股區某大樓「住戶目前正在居家隔離」等不實訊息，並寫出大樓名稱、門牌號碼和樓層。

警方接獲檢舉約談陳男，他自承並未查證訊息，因此依違反社會秩序維護法將他函送法院裁處。

法官認為，目前新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，任何對於疫情的不實資訊，均足以造成人心惶惶、驚恐不安，嚴重影響社會安寧，而陳男未經查證即散布謠言，裁罰新台幣2000元，可抗告。