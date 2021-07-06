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業者將南科水肥倒入嘉義排水溝 議員狠酸：同島一命？

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉有民眾檢舉，竟有來自廢棄物處理公司，在光天化日下在北回國小旁大排水溝傾倒廢棄物，縣議員林緗亭痛批台南「自己的大便自己處理」，縣府環保局表示，獲報後立即前往蒐證，若情節屬實，最重將依廢棄物管理法開罰300萬元。

嘉義縣水上鄉呂姓居民表示，今天上午約10時許發現有來自台南廢棄物處理車，將水肥排入北回國小附近的排水溝。圖／讀者提供
嘉義縣水上鄉呂姓居民表示，今天上午約10時許發現有來自台南廢棄物處理車，將水肥排入北回國小附近的排水溝。圖／讀者提供

水上呂姓鄉民今天上午10時許，行經北回國小附近一處郵局時，發現一輛上面印有「台南億宏企業行」的廢棄物處理車停在附近排水溝橋上，旁邊一名司機疑似正利用管線將車上水肥排入溝內。

眼見水肥排入溝內散發陣陣惡臭，呂姓鄉民立即拍照並PO上網，引發鄉民痛批惡劣，議員林緗亭直言排水溝就在水上機場附近，可以算是水上鄉門面，政府常道「同島一命」，如今台南市業者卻將水肥載往嘉義縣棄置，她氣憤地道「自己的大便自己處理」

儘管業者回應當時是在例行性清水溝，但廢棄物管理科追查車輛GPS軌跡，業者上午曾到台南善化南科某事業機構載運水肥，並調閱周邊監視器蒐證，研判對方是在排水肥無誤。

環保局長張根穆表示，水肥屬一般廢棄物，可能涉及行政及刑事責任，已通知台南市府要求對業者撤照，將依廢棄物處理法第41條，視情節輕重對業者最高開罰300萬罰鍰；刑事部分將依廢棄物處理法第46條，函請環保署南區督察大隊偵辦，最高可處5年有期徒刑，得併科1500萬元罰金。

嘉義縣水上鄉北回國小旁排水溝，今天上午10時許，有民眾發現環保公司業者偷排水肥，立刻照相蒐證。圖／讀者提供
嘉義縣水上鄉北回國小旁排水溝，今天上午10時許，有民眾發現環保公司業者偷排水肥，立刻照相蒐證。圖／讀者提供
業者表示，當時是例行性清理水溝，但嘉義縣議員林緗亭拿出照片質疑，如真的是清水溝，怎麼會越清越髒。圖／林緗亭提供
業者表示，當時是例行性清理水溝，但嘉義縣議員林緗亭拿出照片質疑，如真的是清水溝，怎麼會越清越髒。圖／林緗亭提供

廢棄物 水肥 嘉義

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