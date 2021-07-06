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台南國姓橋上拖板車追撞轎車連環車禍 司機：煞車失靈

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區安明路國姓橋上，今天上午發生1輛拖板車追撞前方一輛轎車後，轎車再往前追撞另兩輛轎車，無人員傷亡，4名駕駛都沒有酒駕，簡姓拖板車司機向警方表示，當時煞車失靈肇事，真正肇事原因及相關責任由警方調查中。

台南市警三分局調查，今天上午7點30分，66歲簡姓男子駕駛拖板車行駛於台南市安南區國姓橋內側車道往南行駛時，在國姓橋往南汽車道上，追撞前方轎車B車，B車往前追撞C車後，B車撞擊後往前再撞擊D車。B、C及D車都是一般轎車。

警方接獲報案後，立即派員到場管制交通，並進行車禍勘查測繪及蒐證。初步調查4名肇事車輛駕駛人都沒有酒駕。66歲簡姓拖板車煞車司機說，因煞車失靈而碰撞前方轎車，真正肇事原因及相關責任由警方調查中。

台南市安南區安明路發生追撞車禍，拖板車駕駛供稱煞車失靈。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安明路發生追撞車禍，拖板車駕駛供稱煞車失靈。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安明路發生追撞車禍，被撞轎車保險桿受損。圖／記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安明路發生追撞車禍，被撞轎車保險桿受損。圖／記者黃宣翰／翻攝

車禍

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