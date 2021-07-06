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高雄機車男口罩拉到下巴引來警盤查 赫見毒品通緝犯

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄莊姓男子昨騎車載女友到旗津區找朋友，殊不知在路旁因將口罩拉到下巴，引來警方盤查，赫然發現莊男是高雄地檢署發布的通緝犯，警方依法帶回送辦。

警方表示，鼓山警分局旗津分駐所警員昨天下午5點多，巡邏行經旗津區海岸路時，發現路旁莊男（48歲）與女友坐在機車上，但2人的口罩都拉到下巴處，莊2人看見警方後，才匆忙拉到口罩。

旗津所警員見莊男2人，明顯違反疫情三級警戒期間戶外全程戴口罩規定，當警方趨前以手提電腦盤查身分時，發現莊男是高雄地檢署發布的毒品通緝犯，隨後將他帶回派出所查辦。

莊男辯稱，前些日子才向轄區派出所報到，並不知道自己被通緝，昨天與女友到旗津找朋友商討園藝工作，由於怕戴口罩說話不清楚，才會拉到下巴通風。莊男通緝身分確認後依法逮捕，另2人違反防疫規定部分則製單後函請衛生局裁罰。

高雄莊姓男子昨騎車載女友到旗津區找朋友，殊不知在路旁因將口罩拉到下巴，引來警方盤查。記者邱奕能／翻攝
高雄莊姓男子昨騎車載女友到旗津區找朋友，殊不知在路旁因將口罩拉到下巴，引來警方盤查。記者邱奕能／翻攝

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