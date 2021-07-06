高雄機車男口罩拉到下巴引來警盤查 赫見毒品通緝犯

高雄莊姓男子昨騎車載女友到旗津區找朋友，殊不知在路旁因將口罩拉到下巴，引來警方盤查，赫然發現莊男是高雄地檢署發布的通緝犯，警方依法帶回送辦。

警方表示，鼓山警分局旗津分駐所警員昨天下午5點多，巡邏行經旗津區海岸路時，發現路旁莊男（48歲）與女友坐在機車上，但2人的口罩都拉到下巴處，莊2人看見警方後，才匆忙拉到口罩。

旗津所警員見莊男2人，明顯違反疫情三級警戒期間戶外全程戴口罩規定，當警方趨前以手提電腦盤查身分時，發現莊男是高雄地檢署發布的毒品通緝犯，隨後將他帶回派出所查辦。