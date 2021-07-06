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直播主竟擅闖喬友大樓封鎖線直播！稱「聽到哭聲」散場

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市喬友大樓6月30日發生大火，造成4死2傷，警方拉起封鎖線，已進入火調與相關偵查程序，卻有臉書直播主揪團闖入封鎖線直播，從一樓走上樓至少停留2、3樓關鍵火警現場，甚至進到防疫旅館及房間內，警方指出，因相關人闖入管制區域，會依社會秩序維護法傳喚當事人說明。

臉書「裕偉個人探險直播台（紅牌）」今天凌晨貼出一段長約30分鐘的影片，喬友大樓中正路及三民路的入口雖都拉起封鎖線，但今天至少有4名男子在發生大火後闖入拍攝，他們先到2樓，可見現場一片焦黑，物品散亂一地，接著走上樓梯到防疫旅館樓層。

畫面中可見直播主不斷以氣音交談，現場突有異響，一行人嚇得想掉頭，其中1人喊「冷靜不要怕」才又往裡面走，影片最後直播主還故弄玄虛說在手扶梯聽到疑似女子的哭聲。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，擅闖封鎖的犯罪現場涉及刑罰「社維法」擅闖管制區域，若拍攝內容牽涉到偵查部分，恐觸犯洩密罪，縱使沒有刑責，也有行政法可罰，相關樓層屬於私人場所，依刑法第306條私闖民宅部分為告訴乃論，將針對影片內容進一步調查偵辦。

警方表示，初步掌握直播對象不是縣民，至少有4人闖入，喬友災後現場已拉起警戒網，呼籲民眾不要擅闖，也會加強巡邏。

直播主今天凌晨進到彰化喬友大樓火災後現場，並進到防疫旅館直播。圖／翻攝臉書
直播主今天凌晨進到彰化喬友大樓火災後現場，並進到防疫旅館直播。圖／翻攝臉書
有直播主今天凌晨進到彰化喬友大樓火災後現場直播。圖／翻攝臉書
有直播主今天凌晨進到彰化喬友大樓火災後現場直播。圖／翻攝臉書
彰化喬友大樓大火後，今天有直播主擅闖現場直播。圖／翻攝臉書
彰化喬友大樓大火後，今天有直播主擅闖現場直播。圖／翻攝臉書
彰化喬友大樓大火後，今天有直播主擅闖現場直播，現場一片狼藉。圖／翻攝臉書
彰化喬友大樓大火後，今天有直播主擅闖現場直播，現場一片狼藉。圖／翻攝臉書

直播主 喬友大樓 防疫旅館

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