快訊

【7/6確診地圖】本土增27例、17死 屏東Delta群聚多1例「泡茶接觸」

林昶佐「殺球柯文哲」反變箭靶 網路罷免聲起陷生涯大危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攤位上出現神秘包裹 原來是他放到忘了

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市梓官區一名吳姓攤商發現自家攤位上多一個陌生紙箱，擔心是別人遺失或詐騙包裹拿到派出所求助，警方當場開箱發現裡面裝了2包疑似小石頭的物品，經調閱監視器才得知，是一輛轎車楊姓車主領完包裹放在車頂，後又將車借給友人開走沒注意，中途滑落才發生此烏龍案件。

吳姓婦人向警方表示，本月3日下午1時許她離開攤位，下午4時許返回，發現攤位上多一個未拆封的箱子，擔心是他人的遺失物，又怕是詐騙手法，不敢拆封，只能請警方協助。

岡山市警局梓官分駐所員警調閱監視器，發現一輛紅色轎車車頂原放著一個紙箱，行經梓官路與中崙路路口左轉時紙箱突然滑落，路過駕駛擔心紙箱在路中央恐造成危險，隨手撿起才放到路旁吳姓攤商攤位上。

警方聯繫紅色轎車楊姓車主到所說明，楊男表示，紙箱內裝的是養魚用的「生化石」，他當天到附近工地工作，到超商領完包裹因忘帶汽車鑰匙，暫時將包裹放在車頂，後來朋友向他借車，他已經忘記車頂上的包裹，應是朋友開車到一半滑落，楊男直到晚上回家才想到，還擔心找不回來了，感謝員警及民眾熱心協助。

高雄市梓官區一名楊姓男子將包裹忘在車頂中途掉落，一度被誤以為是詐騙包裹，待楊男想起時已被熱心民眾帶到派出所。記者陳玫伶／翻攝
高雄市梓官區一名楊姓男子將包裹忘在車頂中途掉落，一度被誤以為是詐騙包裹，待楊男想起時已被熱心民眾帶到派出所。記者陳玫伶／翻攝
高雄市梓官區一名楊姓男子將包裹忘在車頂中途掉落，一度被誤以為是詐騙包裹，待楊男想起時已被熱心民眾帶到派出所。記者陳玫伶／翻攝
高雄市梓官區一名楊姓男子將包裹忘在車頂中途掉落，一度被誤以為是詐騙包裹，待楊男想起時已被熱心民眾帶到派出所。記者陳玫伶／翻攝
高雄市梓官區一名楊姓男子將包裹忘在車頂中途掉落，一度被誤以為是詐騙包裹，待楊男想起時已被熱心民眾帶到派出所。記者陳玫伶／翻攝
高雄市梓官區一名楊姓男子將包裹忘在車頂中途掉落，一度被誤以為是詐騙包裹，待楊男想起時已被熱心民眾帶到派出所。記者陳玫伶／翻攝

車主

延伸閱讀

疑瞬間豪雨打滑 國3號轎車撞貨車一死一傷

台鐵岡山路竹段遭異物入侵 影響約890名旅客

影／差點撞到轎車！砂石車驚險鑽路肩闖紅燈

新北男失蹤家屬喊「讓我找到」 1隻腳浮現工地積水面

相關新聞

直播主竟擅闖喬友大樓封鎖線直播！稱「聽到哭聲」散場

彰化市喬友大樓6月30日發生大火，造成4死2傷，警方拉起封鎖線，已進入火調與相關偵查程序，卻有臉書直播主揪團闖入封鎖線直...

業者將南科水肥倒入嘉義排水溝 議員狠酸：同島一命？

嘉義縣水上鄉有民眾檢舉，竟有來自廢棄物處理公司，在光天化日下在北回國小旁大排水溝傾倒廢棄物，縣議員林緗亭痛批台南「自己的...

台南國姓橋上拖板車追撞轎車連環車禍 司機：煞車失靈

台南市安南區安明路國姓橋上，今天上午發生1輛拖板車追撞前方一輛轎車後，轎車再往前追撞另兩輛轎車，無人員傷亡，4名駕駛都沒...

高雄機車男口罩拉到下巴引來警盤查 赫見毒品通緝犯

高雄莊姓男子昨騎車載女友到旗津區找朋友，殊不知在路旁因將口罩拉到下巴，引來警方盤查，赫然發現莊男是高雄地檢署發布的通緝犯...

攤位上出現神秘包裹 原來是他放到忘了

高雄市梓官區一名吳姓攤商發現自家攤位上多一個陌生紙箱，擔心是別人遺失或詐騙包裹拿到派出所求助，警方當場開箱發現裡面裝了2...

影／扯！6人群聚打麻將警盤查 躲進衣櫥、廁所當警瞎了

目前仍是新冠肺炎三級警戒期間，不過台中市西屯區有民眾仍在大樓套房內群聚打麻將，第六警分局在4日獲報後，前往查緝，沒想到屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。