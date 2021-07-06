攤位上出現神秘包裹 原來是他放到忘了

高雄市梓官區一名吳姓攤商發現自家攤位上多一個陌生紙箱，擔心是別人遺失或詐騙包裹拿到派出所求助，警方當場開箱發現裡面裝了2包疑似小石頭的物品，經調閱監視器才得知，是一輛轎車楊姓車主領完包裹放在車頂，後又將車借給友人開走沒注意，中途滑落才發生此烏龍案件。

吳姓婦人向警方表示，本月3日下午1時許她離開攤位，下午4時許返回，發現攤位上多一個未拆封的箱子，擔心是他人的遺失物，又怕是詐騙手法，不敢拆封，只能請警方協助。

岡山市警局梓官分駐所員警調閱監視器，發現一輛紅色轎車車頂原放著一個紙箱，行經梓官路與中崙路路口左轉時紙箱突然滑落，路過駕駛擔心紙箱在路中央恐造成危險，隨手撿起才放到路旁吳姓攤商攤位上。