快訊

【7/6確診地圖】本土增27例、17死 屏東Delta群聚多1例「泡茶接觸」

林昶佐「殺球柯文哲」反變箭靶 網路罷免聲起陷生涯大危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／扯！6人群聚打麻將警盤查 躲進衣櫥、廁所當警瞎了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

目前仍是新冠肺炎三級警戒期間，不過台中市西屯區有民眾仍在大樓套房內群聚打麻將，第六警分局在4日獲報後，前往查緝，沒想到屋內房客見警察上門，趕緊躲進衣櫥、廁所內，但已都被警方看在眼裡，「躲在裡面的，出來」，經警方確認屋內有6人，已違反群聚規定，屋內6人至少得吃上36萬罰單。

台中市西屯區四川二街的出租套房在4日晚間遭人檢舉，有房客群聚打麻將，警方上門查緝時，有房客還躲進衣櫥、廁所內，規避查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區四川二街的出租套房在4日晚間遭人檢舉，有房客群聚打麻將，警方上門查緝時，有房客還躲進衣櫥、廁所內，規避查緝。記者陳宏睿／翻攝

台中市第六警分局何安所在4日晚間10時許，接獲民眾檢舉，西屯區四川二街大樓內疑有群聚打麻將情事，經派遣線上警員前往訪查，警員在大樓套房的走道，就有聽到套房內傳出打麻將的聲響。

經警員上前敲門，要求盤查後，屋內的4男2女擔心違反防疫規定，其中吳姓女子（19歲）躲進套房的衣櫃裡，另外兩人則躲進廁所裡，讓房間內呈現只有3人的假象，不過警方都已看在眼裡，喝令要求躲在衣櫃、廁所的房客，接受盤查。

警方確認套房內有4男2女等6人在場，年約20多歲，6人都是朋友關係，但未配戴口罩，將依傳染病防治法規定，函送市府認定後裁罰，若確認違反群聚規定，每人可罰6萬至30萬元。

第六警分局長吳耀南呼籲，疫情期間請民眾務必確實遵守防疫相關規定，警方亦將持續執行各項防疫勤務，避免少部分民眾未遵守規定，產生疫情破口，以降低染疫風險。

台中市西屯區四川二街的出租套房在4日晚間遭人檢舉，有房客群聚打麻將，警方上門查緝時，有房客還躲進衣櫥、廁所內，規避查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區四川二街的出租套房在4日晚間遭人檢舉，有房客群聚打麻將，警方上門查緝時，有房客還躲進衣櫥、廁所內，規避查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區四川二街的出租套房在4日晚間遭人檢舉，有房客群聚打麻將，警方上門查緝時，有房客還躲進衣櫥、廁所內，規避查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區四川二街的出租套房在4日晚間遭人檢舉，有房客群聚打麻將，警方上門查緝時，有房客還躲進衣櫥、廁所內，規避查緝。記者陳宏睿／翻攝

麻將 三級警戒

延伸閱讀

桃園5人群聚打麻將堅不開門 警用調虎離山之計揭穿

台中西屯大樓墜六旬婦墜樓 頭身分離嚇壞路人急報案

竹北民宅群聚打麻將 遇警上門竟躲貓貓

違規群聚 竹北果汁店6人相約打麻將被檢舉

相關新聞

直播主竟擅闖喬友大樓封鎖線直播！稱「聽到哭聲」散場

彰化市喬友大樓6月30日發生大火，造成4死2傷，警方拉起封鎖線，已進入火調與相關偵查程序，卻有臉書直播主揪團闖入封鎖線直...

業者將南科水肥倒入嘉義排水溝 議員狠酸：同島一命？

嘉義縣水上鄉有民眾檢舉，竟有來自廢棄物處理公司，在光天化日下在北回國小旁大排水溝傾倒廢棄物，縣議員林緗亭痛批台南「自己的...

台南國姓橋上拖板車追撞轎車連環車禍 司機：煞車失靈

台南市安南區安明路國姓橋上，今天上午發生1輛拖板車追撞前方一輛轎車後，轎車再往前追撞另兩輛轎車，無人員傷亡，4名駕駛都沒...

高雄機車男口罩拉到下巴引來警盤查 赫見毒品通緝犯

高雄莊姓男子昨騎車載女友到旗津區找朋友，殊不知在路旁因將口罩拉到下巴，引來警方盤查，赫然發現莊男是高雄地檢署發布的通緝犯...

攤位上出現神秘包裹 原來是他放到忘了

高雄市梓官區一名吳姓攤商發現自家攤位上多一個陌生紙箱，擔心是別人遺失或詐騙包裹拿到派出所求助，警方當場開箱發現裡面裝了2...

影／扯！6人群聚打麻將警盤查 躲進衣櫥、廁所當警瞎了

目前仍是新冠肺炎三級警戒期間，不過台中市西屯區有民眾仍在大樓套房內群聚打麻將，第六警分局在4日獲報後，前往查緝，沒想到屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。