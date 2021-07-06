影／扯！6人群聚打麻將警盤查 躲進衣櫥、廁所當警瞎了

目前仍是新冠肺炎三級警戒期間，不過台中市西屯區有民眾仍在大樓套房內群聚打麻將，第六警分局在4日獲報後，前往查緝，沒想到屋內房客見警察上門，趕緊躲進衣櫥、廁所內，但已都被警方看在眼裡，「躲在裡面的，出來」，經警方確認屋內有6人，已違反群聚規定，屋內6人至少得吃上36萬罰單。

台中市西屯區四川二街的出租套房在4日晚間遭人檢舉，有房客群聚打麻將，警方上門查緝時，有房客還躲進衣櫥、廁所內，規避查緝。記者陳宏睿／翻攝

台中市第六警分局何安所在4日晚間10時許，接獲民眾檢舉，西屯區四川二街大樓內疑有群聚打麻將情事，經派遣線上警員前往訪查，警員在大樓套房的走道，就有聽到套房內傳出打麻將的聲響。

經警員上前敲門，要求盤查後，屋內的4男2女擔心違反防疫規定，其中吳姓女子（19歲）躲進套房的衣櫃裡，另外兩人則躲進廁所裡，讓房間內呈現只有3人的假象，不過警方都已看在眼裡，喝令要求躲在衣櫃、廁所的房客，接受盤查。

警方確認套房內有4男2女等6人在場，年約20多歲，6人都是朋友關係，但未配戴口罩，將依傳染病防治法規定，函送市府認定後裁罰，若確認違反群聚規定，每人可罰6萬至30萬元。