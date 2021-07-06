頭屋鄉山區亂倒廢土 回程碰到苗栗警分局長當場攔截
38歲李姓男子昨天駕駛砂石車到苗栗縣頭屋鄉田窩山區，涉嫌傾倒廢土，回程碰到苗栗警察分局長楊贊鈞發現可疑，當場攔截查獲，循線查出羅姓地主共犯，全案依違反廢棄物清理法、區域計畫法移送，並函報主管機關裁罰。
楊贊鈞昨天上午巡視轄區，一輛砂石車從頭屋鄉山區要轉進苗14之1線，形跡相當可疑，楊贊鈞攔獲，通報苗栗分局頭屋分駐所及苗栗縣政府環保局，循線查出砂石車載運廢棄土方，剛在頭屋田窩山區傾倒，全案依違反廢棄物清理法、區域計畫法處理。
苗栗分局提醒不法清運業者常以免費幫忙整地名義，與地主簽立相關契約，實際從事傾倒廢土情事，呼籲鄉親未經合法申請，逕自提供土地供棄置或回填土方，恐將違反或觸犯相關行政及刑事法規，閒置的土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，善盡土地管理維護義務，以免遭人任意棄置廢棄物而觸法。
另土地資源珍貴有限且遭破壞汙染後難以回復，苗栗分局重申針對不法清運業者將強力攔檢、稽查及取締，不容有不法業者僥倖圖利而破壞國土，民眾若發現環境或土地有疑似載運或棄置廢棄物，可以向環保局檢舉或報案，共同打擊不法。
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