煞車痕近70公尺！20歲男騎士飛車返家　撞死徒步違規婦

台北市文山區昨夜發生一起死亡車禍，20歲黎姓男子騎乘機車沿羅斯福路六段南往北方向行駛，經景隆路口時，雖號誌綠燈，但車速飛快，閃避不及徒步闖紅燈的60歲周姓婦人，迎頭將周婦撞飛，致其頭部受創、鮮血直流，送醫不治，確切肇責有待警方釐清。

警方調查，黎男昨晚11時許返家途中，沿羅斯福路六段南往北方向行進，經景隆路口時，遭遇由東往西徒步穿越道路的周婦；雖黎男這方號誌綠燈，因時值深夜，路上人車不多，他車速飛快，來不及閃避闖紅燈的周婦，當場將其撞飛倒地，黎男也連同機車倒地滑行數十公尺。