煞車痕近70公尺！20歲男騎士飛車返家　撞死徒步違規婦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市文山區昨夜發生一起死亡車禍，20歲黎姓男子騎乘機車沿羅斯福路六段南往北方向行駛，經景隆路口時，雖號誌綠燈，但車速飛快，閃避不及徒步闖紅燈的60歲周姓婦人，迎頭將周婦撞飛，致其頭部受創、鮮血直流，送醫不治，確切肇責有待警方釐清。

警方調查，黎男昨晚11時許返家途中，沿羅斯福路六段南往北方向行進，經景隆路口時，遭遇由東往西徒步穿越道路的周婦；雖黎男這方號誌綠燈，因時值深夜，路上人車不多，他車速飛快，來不及閃避闖紅燈的周婦，當場將其撞飛倒地，黎男也連同機車倒地滑行數十公尺。

黎男全身多處受擦傷，周婦則因頭部受重創，鮮血直流，救護人員將其送往萬芳醫院搶救後傷重不治。警方表示，周男酒測值為0，當時號誌為綠燈，但現場留下一條將近70公尺的煞車痕，監視器畫面也顯示黎男車速飛快，疑似車速過快閃避不及，導致周婦遭撞身亡，全案詢後將依過失致死罪嫌將黎男送辦。

因時值深夜，路上人車不多，黎男（紅圈處）車速飛快。記者李隆揆／翻攝
因時值深夜，路上人車不多，黎男（紅圈處）車速飛快。記者李隆揆／翻攝

快閃 監視器 車禍

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