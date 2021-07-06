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影／找不到工作壓力大 女子民宅頂樓大喊「不要過來」

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名女子精神不穩又長期沒工作，站在台中市沙鹿區一處民宅頂樓想跳樓，清水警方趕到現場，女子大喊「不要過來」，女警安撫她情緒，另有男警悄悄靠近她，趁她沒注意將她拉下牆邊，及時救回。

中市清水警分局明秀派出所警員黃盟茜、陳俊旭、吳俊諺等3人本月2日晚上9點30分接獲通報，在中市沙鹿區鎮南路民宅頂樓有女子大吼大叫，警方到場時發現36歲潘姓女子低聲哭泣，雙手握住牆垣，潘女看見警方警大喊「不要過來、再過來我就跳下去了」。

女警出面一邊安撫讓潘女卸下心防，男警則繞道另一側趁其心降低之時蜂擁而上，將她從牆邊拉下，潘女極力抵抗失控，警方持續慰藉傾聽其訴苦後，其才恢復理智，避免一場悲劇發生。

經瞭解潘女本身精神不穩，由於長期未找到工作，下月又要準備職場考試，給自己過大壓力，情緒才崩潰，經警方持續開導安撫情緒後，並通知潘女母親帶返家休息。

清水警分局明秀派出所長林駿騏表示，對於家人平時多給予關心及照顧，同時也讚許明秀派出所員警熱心助人的精神，在民眾有困難時盡其所能給予關懷與協助，使民眾感受到警察的用心和愛心

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台中市清水警方及時救回，精神不穩要跳樓的女子。記者游振昇／翻攝
台中市清水警方及時救回，精神不穩要跳樓的女子。記者游振昇／翻攝

警察 愛心

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