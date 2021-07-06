男子右手上銬一早求助消防脫困 稱自己好玩上銬非刑案

一名男子右手銬上手銬今天上午7點多到苗栗縣政府消防局第一大隊公館消防分隊求助，消防人員查證警方，並非涉及刑案，男子在路邊撿拾到廢棄手銬，好玩上銬卻無法解開，經評估後使用破壞器材破壞手銬主要結構後拆除解危。

消防人員檢查男子手腕，發現手銬造成手腕環狀瘀傷，立即以生理食鹽水沖洗、清理傷口並使用紗布覆蓋避免感染，男子不斷的感謝助他脫困。