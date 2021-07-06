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男子右手上銬一早求助消防脫困 稱自己好玩上銬非刑案

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一名男子右手銬上手銬今天上午7點多到苗栗縣政府消防局第一大隊公館消防分隊求助，消防人員查證警方，並非涉及刑案，男子在路邊撿拾到廢棄手銬，好玩上銬卻無法解開，經評估後使用破壞器材破壞手銬主要結構後拆除解危。

消防人員檢查男子手腕，發現手銬造成手腕環狀瘀傷，立即以生理食鹽水沖洗、清理傷口並使用紗布覆蓋避免感染，男子不斷的感謝助他脫困。

消防局呼籲民眾若戒指或其他物品卡在手指上，超過8小時會導致組織、神經線及血管壞死，由麻痺、疼痛變成失去感覺，當手指完全發黑時，更有截肢的危險，如有卡住拔不下來的情形，應盡早冰敷減少腫脹，並使用潤滑液體嘗試摘除，如無法順利脫除時，不可強行脫除易造成二度傷害，應盡速就醫處理。

一名男子右手銬上手銬今天上午7點多到苗栗縣政府消防局第一大隊公館消防分隊求助，消防人員拆除手銬解危。記者范榮達／翻攝
一名男子右手銬上手銬今天上午7點多到苗栗縣政府消防局第一大隊公館消防分隊求助，消防人員拆除手銬解危。記者范榮達／翻攝

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