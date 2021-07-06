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因疫情停課太久 高雄8歲、7歲小姊妹花溜出門嚇壞家人
高雄1對就讀國小一年級及幼稚園的小姊妹花昨天溜出門想，卻漫無目的到處走，直到有商家發現她們迷路，報警求助，員警才問出她們已離家5公里，聯繫到這對小姊妹花的父親，家人心急如焚趕到派出所，因都沒去上學，待在家裡「好無聊」才跑出來想找同學。
這對分別8歲及7歲的蘇姓小姊妹，昨天傍晚6點，在高雄市苓雅區光華一路的商店，經熱心民眾發現她們迷路， 報警協助她們，姊妹倆見高雄市警苓雅分局員警，卻始終說不出家裡的地址，也說不出父親的電話，只說「我們一直走走走，走了好久才到這裡，我們還自己過馬路」，但因為走太遠不知道怎麼回家。
民權派出所女警在小姊姊的袋子裡找到手機，但姊妹倆記不得爸媽的電話號碼，女警邊安撫她們的情緒、邊試著從電話通訊紀錄裡聯繫家人，撥打多通號碼才聯繫上蘇父的朋友，輾轉聯絡到蘇父，才知道這對小姊妹離已離家5公里。
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