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桃園5人群聚打麻將堅不開門 警用調虎離山之計揭穿
桃園市昨天有3女2男群聚友人家打麻將，被民眾檢舉，聞警方敲門遲不應，其中1人還關在關燈的房間想躲警，然而全被員警用調虎離山之計揭穿，全依違反室內5人群聚規定函送衛生局裁罰。
桃園區景福派出所昨天下午14時45分接獲民眾報案，稱附近住家有人打麻將聲音很大，並懷疑有群聚，隨即派2名員警前往查看。
員警到了中山路上某公寓2樓，敲了敲鐵門，只聽見屋內傳出匆忙走動的腳步聲，但遲遲沒人應門。帶隊的所長見狀，心生一計，自己先踏大步走下樓，製造人已離開的錯覺，留同事在門邊守候。
守門員警等了40分鐘，才見鐵門緩緩打開，是莊姓女屋主（62歲）探頭出來查看情況。莊女轉頭時看到員警，還嚇得「哇」了一聲，辯稱不開門是因為「不知道是誰」。
警方進門後，發現客廳共有3女1男（56至62歲），莊女則辯稱在場只有4人聊天、還沒開始打麻將。員警入內查看後，發現主臥室被莊女改造成麻將間，開燈又驚見葉姓男子（63歲）躲在裡面，令眾人頓時啞口無言，全依違法群聚函送衛生局裁罰，每人可處6至30萬罰鍰。
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