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台中婦人農田採絲瓜 不慎摔落水溝頭腫送醫
一名婦人今天在台中市后里區農田要採絲瓜，不小心摔落一旁水溝，頭腫受傷，被送醫治療，絲瓜還沒採收到。
據了解，75歲陳姓婦人今天上午9點多，到后里區九甲三路與九號路口的農田要採收絲瓜，不慎跌落溝渠，路人發現報案，台中市消防局派遣后里分隊、出動消防車1輛、救護車1輛、人員10人到場救援。
救護員將婦人拉上岸，她頭部腫脹，意識清楚，救起後由后里分隊救護車送到大甲李綜合醫院治療。
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