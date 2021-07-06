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老翁電動代步車卡路中動彈不得 警助ㄧ臂之力推回家

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆一名老翁前日騎電動代步車卡帶新豐街路中，由於失去動力，無法移動，不知如何是好，當時在路邊執行交通違規的員警發現後上前協助，幫忙電詢原廠表示要回廠才能檢測，員員貼心推老翁回附近的家，免去當時大太陽日曬之苦，讓老翁頻頻致詞。

基隆市警察局第二分局八斗子所警員林祐達，前日上午10點多執行新豐街交通違規取締勤務，發現一名名老翁停電動代步車停在路口，當時車子來來去去有點危險。林員上前查看，發現老翁早上騎乘電動代步車外出，行經新豐街某巷口時，突然失去動力無法動彈，卡在路邊進退不得。

林祐達見老翁相當緊張、手足無措，先安撫老翁情緒後，再幫忙詢問附近是否有店家能夠現場協助修理，但對方表明電動代步車必須回原廠檢測，無法到現場排除。

當時大太陽，天氣很熱，林員擔心老翁長時間曝曬身體不適，便先將老翁推回其附近住處休息，老翁返家後頻頻向警方道謝，感謝警方熱心幫忙。

警方呼籲，家中如有年長者應盡量避免單獨外出，如為行動不便者，更應由家人陪同看顧，以免發生意外。

老翁電動代步車卡路中動彈不得，警助ㄧ臂之力推回家。圖／警方提供
老翁電動代步車卡路中動彈不得，警助ㄧ臂之力推回家。圖／警方提供
老翁電動代步車卡路中動彈不得，警助ㄧ臂之力推回家。圖／警方提供
老翁電動代步車卡路中動彈不得，警助ㄧ臂之力推回家。圖／警方提供

基隆 交通違規

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