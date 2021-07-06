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女子跑到別人家門口咆哮、踹門 擾亂住家安寧被裁罰2千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓女子有事詢問何姓男被害人，今年5月間清晨6點多到何台南市住處，涉嫌不斷按門鈴，還不斷用腳踹門，並在門口咆哮，時間長達約30分鐘，影響被害人及鄰居住家安寧。警方依違反社會秩序維護法移送台南地院審理，法官認為黃女藉端滋擾住戶，裁罰2千元。

裁定書指出，黃女以有事詢問何姓男子為由，今年5月2日清晨6點31分至何位於台南市住處，不斷按門鈴，見無人回應便不斷用腳踹門，且不斷在門口咆哮，長達約30分鐘，已嚴重影響何姓被害人及鄰居住家安寧。警方認為，黃女行為已違反社會秩序維護法第68條第2款規定，移送台南地方法院簡易庭審理。

黃女於警詢中坦承，當時她有按電鈴和打電話要請何出來，但是他都拒不出面、電話也都沒接不然就是掛斷，有時會說要報案這樣，所以她才踹門　她是在門口叫何出來而已。

法官勘驗何家監視器翻拍照片多張為證，認定黃女以不斷按門鈴、踹門及在門口咆哮方式，滋事擾亂長達約30分鐘，逾越一般社會大眾觀念中所容許合理範圍，擾亂何家及鄰居安寧秩序。依違反社會秩序維護法第68條第2款裁罰。

法官審酌黃女犯後坦承犯行，及其行為動機、手段及違害社會安全程度等情狀，裁罰2千元，案可抗告。

黃姓女子到何姓男子住處，涉嫌不斷按門鈴，見無人回應還不斷用腳踹門，並在門口咆哮，長達約30分鐘，台南地院簡易庭法官認為黃女藉端滋擾住戶，裁罰2千元。圖／本報資料照片
黃姓女子到何姓男子住處，涉嫌不斷按門鈴，見無人回應還不斷用腳踹門，並在門口咆哮，長達約30分鐘，台南地院簡易庭法官認為黃女藉端滋擾住戶，裁罰2千元。圖／本報資料照片

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