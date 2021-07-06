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睡夢中「碰」巨響老屋倒塌 母女劫後餘生：有家歸不得

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市潭子區一棟2樓平房，今早6點多發生塌陷意外，房屋塌陷的蔡姓夫妻在1樓客廳活動，兩人聽到房子發出巨響，跑出屋外，眼見60多年老屋塌陷，嚇得直唸「阿彌陀佛、阿彌陀佛」；住在隔壁的顏姓母女睡夢中驚醒，2樓樓梯被隔壁塌陷牆壁擋住，無路可逃，消防員在2樓窗戶架設長梯救出兩人，母女倆飽受驚嚇，沒有外傷，婉拒就醫。

蔡姓老翁承租60多年的老屋塌陷，波及隔壁顏姓母女房屋，一旁轎車也遭受波及。記者林佩均／翻攝
蔡姓老翁承租60多年的老屋塌陷，波及隔壁顏姓母女房屋，一旁轎車也遭受波及。記者林佩均／翻攝

據了解，70歲蔡姓老翁與73歲謝姓妻子承租在潭子區潭子街二段一棟老屋，兩人平日生活習慣早起，今早6點多兩人在1樓客廳，忽然聽到房子發出「劈哩啪啦」巨響，夫妻倆立即逃出屋外，眼見老屋下一秒塌陷，兩老嚇得直唸，「阿彌陀佛、阿彌陀佛」。

蔡姓老翁心有餘悸回憶，昨晚與今天清晨陸續聽到房子「發出聲音」，但因夫妻倆年紀大，便沒有起身查看，沒想到60多年的老屋一夕塌陷，他不敢想像沒有逃出的後果。

由於老屋牆壁塌陷波及隔壁，居住在隔壁的顏姓母親(47歲)與女兒(13歲)睡夢中驚醒，顏母帶著女兒要從2樓樓梯逃生，卻發現樓梯被倒塌牆壁擋住，眼前一片漆黑。消防隊架設長梯，從2樓窗戶救出顏姓母女，兩人飽受驚嚇，沒有受傷，拒絕送醫。

浩劫餘生的顏母透露，睡夢中忽然聽見「碰」巨響，消防人員救出後才看到隔壁老屋塌陷，實在可怕。顏母表示，她與女兒也是承租房子，現在有家歸不得，不知該如何生活。警方表示，已轉報潭子區公所、社會局介入了解，協助兩住戶後續安置。

蔡姓老翁承租60多年的老屋塌陷，波及隔壁顏姓母女房屋，樓梯被塌陷牆壁擋住，顏姓母女一度受困，所幸消防隊架設長梯救出母女。記者林佩均／翻攝
蔡姓老翁承租60多年的老屋塌陷，波及隔壁顏姓母女房屋，樓梯被塌陷牆壁擋住，顏姓母女一度受困，所幸消防隊架設長梯救出母女。記者林佩均／翻攝
蔡姓老翁承租60多年的老屋塌陷，波及隔壁顏姓母女房屋，樓梯被塌陷牆壁擋住，顏姓母女一度受困，所幸消防隊架設長梯救出母女。記者林佩均／翻攝
蔡姓老翁承租60多年的老屋塌陷，波及隔壁顏姓母女房屋，樓梯被塌陷牆壁擋住，顏姓母女一度受困，所幸消防隊架設長梯救出母女。記者林佩均／翻攝
蔡姓老翁承租60多年的老屋塌陷，波及隔壁顏姓母女房屋，一旁轎車也遭受波及。記者林佩均／翻攝
蔡姓老翁承租60多年的老屋塌陷，波及隔壁顏姓母女房屋，一旁轎車也遭受波及。記者林佩均／翻攝
蔡姓老翁承租60多年的老屋塌陷，波及隔壁顏姓母女房屋，樓梯被塌陷牆壁擋住，顏姓母女一度受困，消防隊員架設長梯救出顏母與其女兒(圖者)。記者林佩均／翻攝
蔡姓老翁承租60多年的老屋塌陷，波及隔壁顏姓母女房屋，樓梯被塌陷牆壁擋住，顏姓母女一度受困，消防隊員架設長梯救出顏母與其女兒(圖者)。記者林佩均／翻攝

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