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行駛轉彎專用道沒打方向燈遭罰 法官：讓後車無法預測

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

陳姓女子去年8月開車行經國道1號南向95公里新竹交流道出口匝道匯入新竹市光復路口，因左轉未打方向燈遭後方車輛檢舉，警方依法開罰1200元，陳不服提行政訴訟，強調曾電詢交通部路政司人員，若該路段僅有一個行進方向，就不構成轉彎要件；新竹地院法官卻認為，陳雖遵指示方向行駛，但尚未進入該路口前對後方車輛而言，仍存在不可預測的可能性，警方裁罰無誤，全案駁回。

陳女主張，該路段是左轉專用道，依法不得直行或右轉，從相關交通法規規範而言，打方向燈本來就是為了提醒後方與周遭車輛，但該路段直行及右轉能通往何處？顯然沒有打左轉方向燈的必要。何況，她當時開車行駛於外側車道左轉，若再打左轉方向燈，反而會讓後方車輛誤以為她要變換至內側車道，增加更多行車風險。

法官勘驗現場畫面，陳女的車輛當時行駛的路口，橫向為雙向通行的光復路，於該路口左轉則可經光復路進入新竹科學園區，右轉可經光復路進入新竹市區，直行可橫跨光復路上國道1號新竹交流道入口匝道，該路段依現場交通號誌、標線顯示為左轉彎專用道，僅得依法左轉進入新竹科學園區，陳女在該路口左轉未打方向燈，的確有違規行為。

法官認為，駕車轉彎時先打方向燈，規範用意在於確保道路交通往來安全，使後方車輛能預測前方車輛將要轉彎，得以預做減速，避免交通事故發生，用路人不得依個人主觀判斷是否需要打方向燈。

陳女開車行駛的路段雖為左轉專用道，但轉彎時未打方向燈將使後方與周遭車輛無法預測、排除陳違規直行或右轉的可能，況且，汽車行駛的車道是否屬轉彎專用道，與汽車駕駛中轉彎應打方向燈的行車義務並不衝突，陳依法取得汽車駕照，對相關交通法規與注意事項應有相當了解，警方裁罰無誤。

新竹地院法官認為，陳女雖遵指示方向行駛，但尚未進入該路口前對後方車輛而言，仍存在不可預測的可能性，警方裁罰無誤，全案駁回。圖／報系資料照
新竹地院法官認為，陳女雖遵指示方向行駛，但尚未進入該路口前對後方車輛而言，仍存在不可預測的可能性，警方裁罰無誤，全案駁回。圖／報系資料照

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