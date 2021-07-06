獨／喬友大火藏防疫隱憂 義消怨：支援叫我、疫苗沒有

彰化市喬友大樓在上月30日發生火警，釀4死22傷悲劇，因發生火警地點防疫旅館，其中遇難的印尼女看護採檢陽性，燒出了義消的防疫隱憂，有義消擔心，從今年5月19日開始三級警戒後，防疫第一線人員陸續接種疫苗，但救災義消沒有取消支援勤務，疫情以來，都配合救災，但迄今仍未獲得中央列入施打名單，比起消防人員普遍都已接種疫苗，不禁讓義消怨嘆「支援叫我、疫苗沒有」。

台中市消防義消說，義消有分為三大類，分為救災、救護與宣導等三類義消，從5月19日升級三級警戒以來，台中市消防局已取消救護、宣導義消的出勤，但救災義消仍可配合消防分隊通知，馳援火場，像他在疫情期間，也有背著氣瓶進入火場搜救人命。

該名義消說，雖然消防局已都告知義消，支援勤務屬於「自願性」，在疫情期間，不會檢討「出席率」，不過會參加義消，就是為了貢獻自己的一分心力，很多義消就算是在疫情期間，也願意為了救災付出。

該名義消說，日前喬友大樓發生大火，其中防疫旅館傷亡慘重，其中死亡的印尼女看護採檢確診，也讓義消的朋友在討論，比起消防局人員多數都已接種疫苗，但做著相同工作的義消，卻暴露在風險當中，實在有些尷尬，希望喬友火警能讓中央檢討接種疫苗的名單，讓有實質執行救災勤務，同樣是做搶救人命的救災義消，也能夠列入施打疫苗的名單中。

根據台中市消防局統計，今年5月通知救災義消出勤的件數有109件、352人次；6月為14件、122人次，比起去年同期的5月111件、774人次；6月207件、645人次，件數、人數都有大幅的減少。

台中市消防局緊急救護科坦言，目前台中市消防局施打疫苗的比率為99.3％，已超過1700人都已接種疫苗，但義消部分，則都沒接種疫苗，不過因為是否列冊施打疫苗、數量多少，都需中央流行疫情指揮中心做最後定奪。