精障女大白天民雄市區揮菜刀 警急叫支援合力壓制
嘉義縣民雄鄉一名40歲林姓女子患有精神疾病，昨天下午4時許情緒不穩，在民雄街頭持刀揮舞，嚇壞不少路過民眾，民雄派出所獲報出動多名警力，耗費九牛二虎之力，才將其壓制在地，戒護就醫。
民雄分局昨天下午4時許接獲民眾報案，指林姓女子在民雄市區街頭，手持菜刀不斷揮舞，口中還念念有詞，路人紛紛躲避，擔心發生意外，趕緊報警，民雄派出所員警到場勸說未果，請求支援，共動用9名人力，最終將女子壓制在地。
據了解，林女與妹妹同住民雄市場附近，患有精神疾病，常會隨機攻擊路人，是當地的頭痛人物，近期疑似因經濟因素停藥，昨天下午林妹原本要戴她去看醫生，卻不料林女因情緒不穩，突然持刀衝上街頭。
因未有攻擊員警企圖，警方表示不會依妨害公務罪嫌移送，目前林女仍在大林某醫院觀察中，後續將由精神科醫師進行評估並提供必要之照護。
嘉義縣衛生局表示，當社區發現民眾出現干擾行為，應先通報110或119處理，並通知衛生局，若該民眾為疑似精神病人且有自傷、傷人行為或之虞時，依據精神衛生法第32 條，由警察、消防及衛生單位會同家屬護送至「指定強制就醫責任醫院」就醫。
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