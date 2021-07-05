板橋公車起火 疏散10乘客無人傷亡

警消獲報，新北市板橋區民生路上今晚間6點半一客運後方起火。消防人員到場後，司機及10名乘客皆已疏散，並瞬間將火勢熄滅，無人員傷亡。

今晚6點半左右，民眾報案在民生路靠員山路上，有客運後方起火燃燒，車體拋錨，司機緊急疏散10名車上的乘客，並在現場放置警示架。