快訊

李泰穎你在哪？大陸返台居檢者失聯 北市府聯繫3次找不到人

永齡、台積電與復星簽BNT法律文件 大陸國台辦回應了

板橋公車起火 疏散10乘客無人傷亡

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

警消獲報，新北市板橋區民生路上今晚間6點半一客運後方起火。消防人員到場後，司機及10名乘客皆已疏散，並瞬間將火勢熄滅，無人員傷亡。

今晚6點半左右，民眾報案在民生路靠員山路上，有客運後方起火燃燒，車體拋錨，司機緊急疏散10名車上的乘客，並在現場放置警示架。

警消獲報後，馬上到場處理，瞬間將火勢熄滅，疑似引擎起火，並持續噴水降溫。現場無任何人員傷亡。由於客運佔了一線道，短暫造成交通阻塞，不過目前已恢復通車。至於起火原因將有待後續釐清。

板橋區一客運傳出車體後方起火，消防人員到場後，瞬間將起火處撲滅，無人員傷亡。記者王怡蓁／翻攝
板橋區一客運傳出車體後方起火，消防人員到場後，瞬間將起火處撲滅，無人員傷亡。記者王怡蓁／翻攝

延伸閱讀

板橋、樹林兩大市場持續篩 侯友宜：陰性才能重新營業

侯友宜：現在還是三級警戒 應維持低度活動

板橋樹林2市場休市 新北5日起為攤商施打2萬劑疫苗

板橋五權公園蓋停車場 可提供350個汽車停車位

相關新聞

疑瞬間豪雨打滑 國3號轎車撞貨車一死一傷

中央氣象局今天發布豪雨特報，國道3號南下370公里處下午，疑似豪雨造成，一輛轎車與前方貨車發生擦撞，導致貨車撞上護欄，造...

社宅悲歌…阿嬤與父親雙亡 孫女不知以為睡著了

桃園市八德二號社會住宅傳出母子雙亡悲劇，93歲老母親與65歲男子未如往常至大廳領取社會局便當，經社區總幹事察覺有異後報案...

板橋公車起火 疏散10乘客無人傷亡

警消獲報，新北市板橋區民生路上今晚間6點半一客運後方起火。消防人員到場後，司機及10名乘客皆已疏散，並瞬間將火勢熄滅，無...

鐵鏈綑綁8歲男童案 苗檢諭知童父5萬元交保

一名八歲男童今天在苗栗縣頭份市的處遭父親以鐵鏈綑綁，男童向在桃園市的媽媽求救，媽媽趕到場傻眼，消防人員據報剪斷鐵鏈協助男...

影／新北石門堆放回收物倉庫起火 烈燄狂燒火光駭人

新北市石門區中央路旁1間堆放回收物的倉庫，今晚7點多發生火警，消防人員趕到現場時，倉庫已全面燃燒，竄出火舌。消防人員布設...

老翁出門意外溺斃溪中 搜救大隊用「豬肝」找到人

嘉義縣75歲賴姓男子，昨天下午2時出門至牛稠溪附近抓鱉，家屬昨晚8時許未見賴男返家用餐，報請警消協尋，今天下午搜救隊順著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。