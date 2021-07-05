板橋公車起火 疏散10乘客無人傷亡
警消獲報，新北市板橋區民生路上今晚間6點半一客運後方起火。消防人員到場後，司機及10名乘客皆已疏散，並瞬間將火勢熄滅，無人員傷亡。
今晚6點半左右，民眾報案在民生路靠員山路上，有客運後方起火燃燒，車體拋錨，司機緊急疏散10名車上的乘客，並在現場放置警示架。
警消獲報後，馬上到場處理，瞬間將火勢熄滅，疑似引擎起火，並持續噴水降溫。現場無任何人員傷亡。由於客運佔了一線道，短暫造成交通阻塞，不過目前已恢復通車。至於起火原因將有待後續釐清。
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