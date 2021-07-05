鐵鏈綑綁8歲男童案 苗檢諭知童父5萬元交保

一名八歲男童今天在苗栗縣頭份市的處遭父親以鐵鏈綑綁，男童向在桃園市的媽媽求救，媽媽趕到場傻眼，消防人員據報剪斷鐵鏈協助男童脫困，警方介入處理，男童父親到案，晚間檢察官偵訊後，依妨害自由及傷害罪嫌，諭知5萬元交保。

苗栗縣政府社會處則認定男童父親以鐵鍊綑綁，雖不會造成身體立即性重大傷害，但身心可能因此受創，違反違反兒童及少年福利與權益保障法，涉及不當管教，緊急安置男童，並將強制父親接受親職教育。

警方及社會處初步調查，男童父母親離婚，監護權在父親，社會處去年曾接獲通報父親家暴紀錄，不過，當時不當管教情節輕微，社會處沒有列管，父親今天外出工作，因無人可以照顧，又擔心男童到處亂跑，他無力管教，第一次以鐵鏈綑綁限制活動，並在客廳留下牛奶、麵包，供男童食用。

男童打電話給媽媽「我被爸爸鐵鏈鎖住，可以來救我」，媽媽心想怎麼可能，半信半疑趕到前夫家中，眼前景象讓她整個傻眼，縣府消防局今天上午10點37分據報，消防人員到場發現鐵鏈長約三公尺，男童可以活動範圍直徑二公尺左右，一邊安撫情緒、一邊動用油壓剪等破壞器材剪斷鐵鏈，過程十多分鐘脫困。