老翁出門意外溺斃溪中 搜救大隊用「豬肝」找到人

嘉義縣75歲賴姓男子，昨天下午2時出門至牛稠溪附近抓鱉，家屬昨晚8時許未見賴男返家用餐，報請警消協尋，今天下午搜救隊順著賴男延路放置用豬肝做的魚餌，在3公里外消波塊找到賴男遺體，經家屬確認為失蹤賴男，當場痛哭失聲。

據家屬表示，賴男昨天下午2時許跟家人說要出門捉鱉，然直至晚間8時，還未見賴男返家用餐，心急如焚的家屬總動員，最後在牛稠溪下游麻魚寮溪底公園旁田地，發現賴男機車，但仍未見賴男身影，晚間10時報警協尋。

警消昨晚動員超過16名人力沿溪岸搜尋未果，今天上午重啟搜索，根據附近民眾表示，賴姓男子是麻魚寮老人協會會長，平時跟居民關係不錯，常利用豬肝製作魚餌捉鱉。

搜救隊員根據上述線索延岸搜尋豬肝製魚餌，並根據足跡在距離約3公里外的消波塊上發現賴男遺體，然遺體因天氣炎熱早已腫脹發爛，警方通知家屬到場時，兒子一眼就看出那是爸爸當天出門時穿的衣服，抱著遺體痛哭，責備父親為何屢勸不聽，場面令人鼻酸。