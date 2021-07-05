聽新聞
test
0:00 / 0:00
老翁出門意外溺斃溪中 搜救大隊用「豬肝」找到人
嘉義縣75歲賴姓男子，昨天下午2時出門至牛稠溪附近抓鱉，家屬昨晚8時許未見賴男返家用餐，報請警消協尋，今天下午搜救隊順著賴男延路放置用豬肝做的魚餌，在3公里外消波塊找到賴男遺體，經家屬確認為失蹤賴男，當場痛哭失聲。
據家屬表示，賴男昨天下午2時許跟家人說要出門捉鱉，然直至晚間8時，還未見賴男返家用餐，心急如焚的家屬總動員，最後在牛稠溪下游麻魚寮溪底公園旁田地，發現賴男機車，但仍未見賴男身影，晚間10時報警協尋。
警消昨晚動員超過16名人力沿溪岸搜尋未果，今天上午重啟搜索，根據附近民眾表示，賴姓男子是麻魚寮老人協會會長，平時跟居民關係不錯，常利用豬肝製作魚餌捉鱉。
搜救隊員根據上述線索延岸搜尋豬肝製魚餌，並根據足跡在距離約3公里外的消波塊上發現賴男遺體，然遺體因天氣炎熱早已腫脹發爛，警方通知家屬到場時，兒子一眼就看出那是爸爸當天出門時穿的衣服，抱著遺體痛哭，責備父親為何屢勸不聽，場面令人鼻酸。
據了解，賴男家住牛稠溪附近，患有心臟病和高血壓，當天水深甚淺，疑似在放魚餌後，突然起身導致頭暈，失足落水，然詳細死因還有待檢警相驗後釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言