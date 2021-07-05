鄰居疑不堪打籃球噪音 4人互拉扯跌倒掐脖喊：宰了你
劉姓男子日前和球友打籃球，因噪音引發鄰居夫妻不滿，劉姓父子和鄰居夫妻涉嫌互相拉扯，4人跌倒在地受傷，劉男還涉嫌掐住鄰居男脖子說「宰了你」雙方互相提告，鄰居男指控劉姓父子殺人未遂。士林地檢署偵結，認定鄰居因細故吵架，無殺人意圖，依照傷害罪嫌起訴3男。
起訴指出，今年1月24日中午12時許，劉男不知情的盧姓球友在打籃球，因噪音引發鄰居夫妻不滿，雙方爆發爭吵，甚至當場打架，劉姓父子和鄰居夫妻4人拉扯互推倒地，扭打一團，過程中劉男徒手掐著鄰居男脖子。
鄰居男指控，劉用手掐他脖子，還說「宰了你」他至醫院驗傷，頸部破皮，位在手腕部位的右側橈骨遠端閉鎖性骨折，妻子則是手部多處瘀青擦傷、膝蓋擦傷。劉姓父子稱，鄰居男先動手打人，才會反擊，劉男的手腳擦傷，及左胸鈍挫傷。
經監視器視器畫面證明，鄰居男先徒手毆打劉的胸口1下，劉姓父子就徒手拉扯鄰居父妻，4人均因互推拉扯跌倒在地，劉男也手掐鄰居男脖子。
檢察官認定，鄰居男的脖子傷勢僅輕微破皮，雙方又是鄰居關係，因噪音細故發生爭執，監視器畫面顯示雙方互為拉扯，雙方均受有傷勢，衡量現場情況應無致人於死動機，認為是僅是一時逞忿之舉，才會說出「宰了你」並無殺人犯意，劉姓父子和鄰居男等3人涉犯傷害罪嫌，依法起訴。
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