斗六自小客車誤闖機車道受困 民眾啼笑皆非：擱來啊！

雲林斗六市西平路地下道今天上午9點50分左右發生1部自小客車誤闖機車道，車頭卡在入口處動彈不得事故，附近民眾目擊直呼「擱來啊！」表示這已經不是第一次發生，明明指示標誌也很清楚，但仍舊有人會誤闖，所幸該名女駕駛未受傷，僅車輛受損，經警方及拖吊車協助後已於11點左右排除。

斗六派出所長廖錦燦表示，今天上午一部銀色自小客車行駛在西平路上，行經西平路地下道時，因一時未察駛入機車道，車頭卡在車道入口處、動彈不得，警方獲報隨即派員到場處理，並於現場管控交通。

該名60歲楊姓女駕駛說，因為平時都是騎機車經過該處，一時忘記今天是開車出門，當時沿西平路直行，往雲林路方向前進，就在準備進入地下道時開進機車道，當下也嚇一跳，回神驚覺自己竟會開錯車道。

警方表示，西平路地下道機車道寬1.9米，該部自小客車寬度約1.7米，僅有不到2米之差，車輛才會因此受困，幸好只有車損，駕駛和另名乘客都沒有受傷，事故車輛已由拖吊車吊離現場，駕駛人酒測值0.00 mg/L。

住在附近20多年的江姓民眾說，該處平均每年至少都會發生1次類似事件，令人不解「到底怎麼開車的？」另名陳姓民眾說，自己也曾差點發生類似狀況，和該事故駕駛一樣，平常都騎車、習慣騎機車道，有天突然開車「還真的會忘記今天是開車出門」。