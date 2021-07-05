疫情失業缺錢花用 中年男扮女裝四處行竊被逮

新竹縣一名43歲戴姓男子，疫情期間因失業缺錢花用，竟打扮成長髮女子，到自助洗衣店、通訊行、住宅及學校行竊，雖曾被學校警衛發現，但他謊稱自己是遊民不小心誤闖，順利脫身，警方獲報立即調閱監視器比對轄內治安人口與犯罪手法，順利揪出戴男涉有重嫌，訊後依竊盜罪嫌送辦。

新竹縣警察局新湖分局表示，在三級警戒期間接獲多起竊盜案，報案人均表示有長髮女子偷走店內財物，警方調閱監視器追查，竟發現這名長髮女子竟是戴男假扮。

戴男平時打零工維生，原本工作就不穩定，疫情期間因失業缺錢花用，才犯下多起竊盜案件，而他下手行竊前都會假扮女裝，企圖混淆警方偵辦方向。

警方指出，戴男有一次闖入校園行竊時，因觸動保全系統，遭校方保全人員發現，他還謊稱自己為遊民，誤闖校園導致遭鎖在辦公室內，藉此取得保安信任後順利離開，隨即變回男裝躲避查緝。