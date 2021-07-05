社宅悲歌…阿嬤與父親雙亡 孫女不知以為睡著了
桃園市八德二號社會住宅傳出母子雙亡悲劇，93歲老母親與65歲男子未如往常至大廳領取社會局便當，經社區總幹事察覺有異後報案，才發現2人雙雙在家離世，同住的孫女患有智能障礙，還以為阿嬤、父親只是「睡著了」。
八德警分局2日下午接獲社區總幹事報案，指平日生活困頓的江姓一家以往都會到大廳領取社會局發放的便當，但今天卻沒看到人，察覺有異便請警方陪同訪視。
員警按下門鈴，前來應門的是江姓女子（35歲），患有重度智能障礙，在她帶領下，員警發現江姓老婦及江姓男子雙雙在倒臥房間床上，明顯死亡。不知發生何事江女見狀，還以為是祖母跟父親「只是睡著」。
警方表示，2人經法醫判定均為自然死亡，排除染疫可能，江女則被姑姑接回照顧，詳細案情將再透過家屬了解。
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