疑誤認調撥時段結束 客車撞貨車尾翻覆滑行數十尺

54歲湯姓男子今晨駕駛一輛自小客車，沿台北市重慶南路二段南往北內側車道行駛，左轉時擦撞對向調撥車道一輛小貨車，導致貨車翻覆，駕駛受擦挫傷，警方介入後，雙方酒測值為0，確切肇責有待釐清。

警方調查，湯男今晨8時58分自重慶南路二段南往北內側車道，左轉南海路時，撞上對向調撥車道一輛南往北小貨車車尾，貨車當場向前翻覆，滑行數十公尺，湯男未受傷，但貨車上44歲林姓男駕駛手腳受擦挫傷，幸無大礙。

雙方酒測值為0，因值上午7至9時調撥車道時段，僅行駛在調撥車道上的車輛可以左轉南海路，湯男自南往北內側車道左轉是違規行為，初判湯男誤認調撥時段已結束，才左轉肇事，後續也將釐清遭撞小貨車是否有超速情形，交由交通警察大隊進一步研判肇事原因及肇事責任。