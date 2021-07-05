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疑誤認調撥時段結束 客車撞貨車尾翻覆滑行數十尺

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

54歲湯姓男子今晨駕駛一輛自小客車，沿台北市重慶南路二段南往北內側車道行駛，左轉時擦撞對向調撥車道一輛小貨車，導致貨車翻覆，駕駛受擦挫傷，警方介入後，雙方酒測值為0，確切肇責有待釐清。

警方調查，湯男今晨8時58分自重慶南路二段南往北內側車道，左轉南海路時，撞上對向調撥車道一輛南往北小貨車車尾，貨車當場向前翻覆，滑行數十公尺，湯男未受傷，但貨車上44歲林姓男駕駛手腳受擦挫傷，幸無大礙。

雙方酒測值為0，因值上午7至9時調撥車道時段，僅行駛在調撥車道上的車輛可以左轉南海路，湯男自南往北內側車道左轉是違規行為，初判湯男誤認調撥時段已結束，才左轉肇事，後續也將釐清遭撞小貨車是否有超速情形，交由交通警察大隊進一步研判肇事原因及肇事責任。

警方呼籲，民眾駕車務必依號誌、標誌、標線指示行駛，切勿搶快，避免發生意外，警方將針對違規轉彎車輛加強取締，維護交通秩序及安全。

林男所駕小貨車翻覆滑行數十公尺。記者李隆揆／翻攝
林男所駕小貨車翻覆滑行數十公尺。記者李隆揆／翻攝
林男所駕小貨車翻覆滑行數十公尺。記者李隆揆／翻攝
林男所駕小貨車翻覆滑行數十公尺。記者李隆揆／翻攝

車道 南海 酒測

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