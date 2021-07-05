4人登山隊攀守城大山 六旬男突倒地不治

台中市一支4人登山隊4日到南投縣仁愛鄉攀登守城大山，未料同日下午向南投縣消防局求援，稱有隊員突倒地且失去呼吸心跳，當地消防分隊派員馳援，但接觸到患者時已身亡，其遺體今已由直升機吊掛下山，死因仍待檢警進一步相驗。

南投縣消防局指出，昨天下午2時許有登山隊通報，稱該隊伍一行4人攀登「埔里六秀」中的關刀山、守城大山，隊上60歲黃姓隊員下山時突然倒地、失去意識，經CPR仍無呼吸心跳，因此打電話求援，盼警消可以盡快協助給予援救。

獲報當下即評估情況危急，隨即向空勤總隊調派直升機前往救援，未料下午山區起了濃霧，直升機無法執行吊掛作業，當地仁愛消防分隊隨即組成4人搜救小組，入夜也不敢停摸黑前往現場，今天凌晨2時許接觸到黃男，但他已明顯死亡。

而為協助黃男順利回家，搜救人員與登山隊員將其遺體移往守城大山三角點空曠處，闢除周邊樹枝雜木，並通報調派直升機，已於今上午7時許將其吊掛下山，目前已送往竹山秀傳醫院，案發經過待製作筆錄，死因也仍待檢警進一步相驗。