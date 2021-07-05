影／台74線砂石車翻覆釀回堵 耗4小時下午終於排除

台中市陳姓男子今天上午駕駛砂石車，行經台74線近市政路匝道時，因不明原因突然側翻，陳一度受困車內，貨斗載運的砂石也散落到路面，橫跨3個車道，警、消到場協助陳脫困、送醫，幸僅有輕傷，但陳面對警方詢問，餘悸猶存，直說「發生什麼我全忘了」，詳細肇事原因仍待調查，不過整起車禍也造成該路段回堵4個多小時，直至今天下午4時，才恢復全線正常通行。

經調查，陳姓男子（55歲）在今天上午11時50分，駕駛砂石車沿台74線外側車道由南屯往北屯方向行駛，行經西屯區市政路匝道附近時，陳車因不明原因側翻，陳貨車滑行到內側車道，貨斗上的砂石也散落到地面，遍布3個車道，翻車後陳困在駕駛座，經警、消到場後，協助陳脫困，陳受到輕傷，被送往中港澄清醫院治療。

警方到醫院調查，陳姓男子無酒精濃度，但仍餘悸猶存，對於警方詢問案發經故時，陳辯稱「都不記得了」，描述當時他是直行在外側車道，行經案發路口時，「就突然翻車了，不知道發生什麼事」。

台中市第六警分局交通分隊將調閱貨車的行車記錄器，並訪查其他行經該處的用路人，釐清案發經過。