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貨車吊臂沒收釀禍 紅綠燈連根拔起恐吃1.8萬罰單
台中市陳姓男子今天下午1時許，駕駛貨車沿西屯區環中路慢車道，欲右轉青海路時，疑因陳未將施工的吊臂收好，導致右轉時扯到路旁的紅綠燈以及警方的路口監視器，經警方到場調查，陳無酒精濃度，陳稱應該是吊臂沒有收好才釀禍，但陳已違反道交條例規定，最高可罰1.8萬元，並通知市警局、交通局，依規定向陳求償維修損失。
據查，陳姓男子（52歲）在今天下午1時許，駕駛大貨車沿西屯區環中路慢車道，欲右轉青海路，疑因貨車的吊臂沒有收好、固定，導致吊臂拉扯到路旁的一支交通號誌紅綠燈桿，以及裝設其上的市警局路口監視器，整支交通號誌被貨車吊臂拉扯到地面上。
陳姓男子聽到聲響後下車查看，才發現釀禍報警，警方獲報到場酒測，陳沒有酒精濃度。陳姓男子辯稱，可能貨車的吊臂沒有收好，才會扯到交通號誌。
台中市第六警分局交通分隊表示，依照道交條例規定，汽車裝載時，裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高情形，可處罰3000元至1.8萬元罰鍰，並責令改正或禁止通行，將依法告發陳，並通知市警局、交通局依規定向陳求償維修設備損失。
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