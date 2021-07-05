聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情籠罩經濟不景氣 假投資詐騙成長1倍
新冠肺炎疫情籠罩，假投資詐騙上升，今年上半年比去年同期報案人數增加近1倍；刑事局分析，經濟不景氣，民眾「宅在家」上網時間長，受騙機會大增。
刑事局統計，假投資標的多為虛擬通貨、外匯期貨或博奕遊戲，今年上半年報案人數比去年同期增加百分之93.23，被害人年齡多在30至33歲，動輒損失上百萬元。
歹徒常在臉書、YouTube或IG散布「防疫在家賺錢」、「高獲利免出門」，加入投資者為LINE好友，提供投資平台網站或APP，說服轉帳1000元嘗試投資，再製造獲利假象誘使加碼匯款，等被害人欲領出獲利時，以扣稅或繳納保證金拖延，接著關閉平台斷絕聯繫。
刑事局說，勿輕信來源不明投資管道，若對方宣稱穩賺不賠、保證獲利，應提高警覺，可撥打165反詐騙專線洽詢。
165網站、臉書粉絲專頁定期公布最新假投資網站，如XTS、博元集團等，近期新增金管會、投信投顧公會網站「SITCA」連結（https://reurl.cc/a953KZ）供民眾查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言