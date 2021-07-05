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疫情籠罩經濟不景氣 假投資詐騙成長1倍

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

新冠肺炎疫情籠罩，假投資詐騙上升，今年上半年比去年同期報案人數增加近1倍；刑事局分析，經濟不景氣，民眾「宅在家」上網時間長，受騙機會大增。

刑事局統計，假投資標的多為虛擬通貨、外匯期貨或博奕遊戲，今年上半年報案人數比去年同期增加百分之93.23，被害人年齡多在30至33歲，動輒損失上百萬元。

歹徒常在臉書、YouTube或IG散布「防疫在家賺錢」、「高獲利免出門」，加入投資者為LINE好友，提供投資平台網站或APP，說服轉帳1000元嘗試投資，再製造獲利假象誘使加碼匯款，等被害人欲領出獲利時，以扣稅或繳納保證金拖延，接著關閉平台斷絕聯繫。

刑事局說，勿輕信來源不明投資管道，若對方宣稱穩賺不賠、保證獲利，應提高警覺，可撥打165反詐騙專線洽詢。

165網站、臉書粉絲專頁定期公布最新假投資網站，如XTS、博元集團等，近期新增金管會、投信投顧公會網站「SITCA」連結（https://reurl.cc/a953KZ）供民眾查詢。

新冠肺炎疫情籠罩，假投資詐騙上升，刑事局統計今年上半年比去年同期報案人數增加近1倍。圖／刑事局提供
新冠肺炎疫情籠罩，假投資詐騙上升，刑事局統計今年上半年比去年同期報案人數增加近1倍。圖／刑事局提供
新冠肺炎疫情籠罩，假投資詐騙上升，刑事局統計今年上半年比去年同期報案人數增加近1倍。圖／刑事局提供
新冠肺炎疫情籠罩，假投資詐騙上升，刑事局統計今年上半年比去年同期報案人數增加近1倍。圖／刑事局提供
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