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屁孩目無法紀 派出所附近當街鬥毆施暴

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區前天深夜發生街頭暴力事件，25歲羅姓男子在路旁與朋友聊天，突然有2輛轎車載了一群人衝過來，把他拖到街上用球棒與酒瓶毒打一頓。警方獲報，3個小時內陸續逮捕8名嫌犯，竟然全都是16、17歲少年，目無法紀無照駕駛、聚眾鬥毆。

此案起因於16歲楊姓少年懷疑女友與25歲羅男有染，懷恨在心想找機會教訓他。前天深夜11時50分，楊姓少年得知羅男出現在淡水區中山北路麥當勞附近，無視淡水警分局水碓派出所就在相距200公尺同一條道路上，糾眾分乘2輛轎車趕抵。

8人衝下車，二話不說就把羅男拖到地上毒打一頓，當時麥當勞和旁邊炸雞店都有不少客人目睹球棒、酒瓶齊下的狠狀，一群人施暴後迅速又開車逃離。警方獲報趕抵，協助頭部及全身多處擦挫傷的羅男就醫之後，開始展開追捕。

稍後循線於3小時內陸續將8名涉嫌人全數查獲到案，發現他們全部未成年，除了交通違規無照駕駛必須開罰，並依傷害及妨害秩序罪嫌移送少年法庭偵辦。

淡水發生青少年街頭施暴，警方趕抵時嫌犯已經脫逃。記者林昭彰／翻攝
淡水發生青少年街頭施暴，警方趕抵時嫌犯已經脫逃。記者林昭彰／翻攝
淡水發生青少年街頭施暴，警方趕抵時嫌犯已經脫逃。記者林昭彰／翻攝
淡水發生青少年街頭施暴，警方趕抵時嫌犯已經脫逃。記者林昭彰／翻攝

淡水 麥當勞

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