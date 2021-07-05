為催討債務將人關在陽台過夜 涉犯妨害自由等罪被起訴

基隆市廖姓男子等人涉嫌以與張男有財務糾紛，邀張及王姓友人到廖的住處商談，並將張關在陽台過夜。隔天陳男到廖家，質問張是否曾檢舉他涉賭，並要王用筆電換脫身。警方獲報趕到廖家，檢方指示破門逕行搜索，救出張男。檢方偵結，依恐嚇取財等罪嫌起訴廖男等人。

檢警調查，廖男等3人今年4月30日傍晚在深溪路遇到張男，並以與張有財務糾紛為由，邀張和同行的2名友人到廖的住處。廖與張的其中1名友人有嫌隙，先持安全帽、木棍、鐵棍毆打，才讓他離去。

廖等3人後來要求張男進陽台睡覺，並反鎖客廳與陽台間落地窗，張只有要上廁所時，敲窗並獲廖等人同意才能進屋。廖也要求張的王姓友人不得離開他們的視線範圍，經過同意才能上廁所。

隔天凌晨陳男到廖家，得知張、王行動自由被剝奪，不僅未制止，還因陳懷疑張曾向警方檢舉他涉案，打開落地窗後在陽台加以質問，張否認，陳又關窗將張關在陽台。

陳男對王男說，如果交出值錢財物就可離開廖家。王心生畏懼，答應可交付筆記型電腦。陳隨後帶王回去住處，拿走王的筆電。王男脫困後向警方報案，指張被關在廖的住處。

警方5月1日傍晚抵達廖家，廖等人拒不開門。員警請示檢察官認定符合逕行搜索要件，晚間7點多破門進入，逮捕廖嫌等人，救出張男，並查扣木棍2支、鐵棍2支、安非他命吸食器1組、分裝袋1批、電子磅秤1台、玻璃球6顆等物證。隔天將陳拘提到案，一併送辦。