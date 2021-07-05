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傳確診者遺體被丟包！竹縣府：殯儀業者未照流程將開罰

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣傳出殯葬業者疑似處理新冠肺炎確診者遺體時，因聯繫不到相關單位，又不知該如何處理，竟將裝有遺體的棺木直接丟包在殯儀館門口。對此，新竹縣政府民政處表示，民政處2度發文提醒業者中央公布的確診者大體處理流程，業者不應以「不會」為由而不按照流程處理，將依違反傳染病防治法把業者交由衛生局裁罰。

民政處長邱靖雅表示，11日當天上午7點多接獲衛生局通知有確診者遺體要進行火化，該處開始連絡相關單位，9點多時通知殯儀館啟動大體處理流程，也從早上8點開始聯絡負責的殯葬業者，直到下午4點這段期間共打了9通電話給業者，業者均表示遺體仍在醫院的停車場。

邱靖雅指出，火化場門口因有一輛車長時間停放，但車窗上貼有隔熱紙，殯儀館無法確認車內情況，於是調閱監視器畫面，發現是殯葬業者在凌晨5點多將車子停在門口後，就下車離去。殯儀館向民政處回報後，民政處在下午連絡上業者後詢問遺體在何處？業者才坦承未遵守處理流程，在凌晨將遺體從醫院接走後，就直接將車停在火化場門口。

邱靖雅表示，早在去年4月中央就已公布確診者大體處理流程，當時縣府已發文給殯葬業者，告知殯葬業者相關防疫措施，在今年疫情爆發後，6月初也再次發文提醒業者，因此業者不該有聯絡不到相關單位就不會處理的情形。

至於業者聯絡不上民政處相關單位，邱靖雅說，業者一開始撥打的是衛生局24小時防疫專線，但遺體處理流程不屬於衛生局管理範圍，因此業者找錯窗口，縣府會再將加強相關值班人員的訓練，確保接電話的人員都能將電話轉接到正確窗口。

新竹縣立殯儀館指出，處理確診者大體都是按照流程，由民政處通知後啟動，大體由殯葬業者送來，11日當天確診者大體火化是安排在下午5點半後，因上午已排定的火大的大體有約10具。

有殯葬業者告訴媒體，11日當天凌晨1點多一名確診者被東元醫院宣告死亡，業者接獲通知後，致電新竹縣政府衛生局24小時防疫專線詢問流程，卻沒有得到指示，業者不知如何處理，最後決定把大體載到殯儀館門口丟包。

另外，也有業者指控6月21日一名70多歲男性確診者在台大醫院竹東分院死亡，業者致電衛生局防疫專線，卻被縣府各單位踢皮球。民政處說明，確診者當天凌晨1點多病逝，業者凌晨2點30分致電民政處窗口，窗口即聯繫竹東殯葬管理所所長安排清潔消毒作業，但因為未聯繫上所長，因此遺體先放置在醫院往生室等待，上午即依流程排定中午12點火化，符合規定期限。

新竹縣傳出殯葬業者疑似處理新冠肺炎確診者遺體時，因不知該如何處理，竟將裝有遺體的棺木直接丟包在殯儀館門口。圖／新竹縣政府提供
新竹縣傳出殯葬業者疑似處理新冠肺炎確診者遺體時，因不知該如何處理，竟將裝有遺體的棺木直接丟包在殯儀館門口。圖／新竹縣政府提供

衛生局 殯儀館 新竹

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