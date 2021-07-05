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影／不滿被質疑群聚 住戶暴走連轟總幹事十幾個耳光

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區1處高級社區大樓，前天因住戶在騎樓公共空間聊天，不滿被社區總幹事質疑群聚勸阻，因而爆發肢體衝突。65歲林姓住戶暴走連轟59歲鄭姓總幹事10幾個耳光，打到輕微腦震盪送醫。鄭姓總幹事隔天向警方提告。

據了解，位於新北大道四段某社區，前天下午有住戶發現大約五、六人聚集在一樓的騎樓公共空間聊天，因此向警衛投訴，保全人員前往勸導未果，鄭姓社區總幹事接獲通報也到場協助規勸。

但林姓住戶認為騎樓是半開放戶外空間，聚集人數也未達10人，並未違反三級警戒管制標準，雙方爆發口角衝突。後來林男情緒失控，動手連轟鄭姓總幹事10幾個耳光。鄭逃離現場向119求救，送醫診斷有頭部挫傷及輕微腦震盪傷勢，昨天到派出所對林男提告。

鄭姓總幹事指控遭林男毆打、威脅要「找人處理他」、當眾批評他對社區「管理不當」，因此提出傷害、恐嚇妨害名譽告訴。林男坦承施暴，反控鄭姓總幹事當眾質問他：「你是不是人？」、「你是不是文明人？」因此提吿妨害名譽。警方依法受理，將雙方函送地檢署偵辦。

林姓住戶暴走連轟鄭姓社區總幹事10幾個耳光，打到輕微腦震盪送醫。記者林昭彰／翻攝
林姓住戶暴走連轟鄭姓社區總幹事10幾個耳光，打到輕微腦震盪送醫。記者林昭彰／翻攝
林姓住戶暴走連轟鄭姓社區總幹事10幾個耳光，打到輕微腦震盪送醫。記者林昭彰／翻攝
林姓住戶暴走連轟鄭姓社區總幹事10幾個耳光，打到輕微腦震盪送醫。記者林昭彰／翻攝

妨害名譽 恐嚇

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