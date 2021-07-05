影／不滿被質疑群聚 住戶暴走連轟總幹事十幾個耳光

新北市新莊區1處高級社區大樓，前天因住戶在騎樓公共空間聊天，不滿被社區總幹事質疑群聚勸阻，因而爆發肢體衝突。65歲林姓住戶暴走連轟59歲鄭姓總幹事10幾個耳光，打到輕微腦震盪送醫。鄭姓總幹事隔天向警方提告。

據了解，位於新北大道四段某社區，前天下午有住戶發現大約五、六人聚集在一樓的騎樓公共空間聊天，因此向警衛投訴，保全人員前往勸導未果，鄭姓社區總幹事接獲通報也到場協助規勸。

但林姓住戶認為騎樓是半開放戶外空間，聚集人數也未達10人，並未違反三級警戒管制標準，雙方爆發口角衝突。後來林男情緒失控，動手連轟鄭姓總幹事10幾個耳光。鄭逃離現場向119求救，送醫診斷有頭部挫傷及輕微腦震盪傷勢，昨天到派出所對林男提告。