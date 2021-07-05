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台南傳移工假日「隨機採蔬果」 警將加強巡查

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市正值芒果、竹筍產季，歸仁、新化等地農民投訴，疑有外籍移工趁休假日到各地「隨機採收」；有民眾目睹移工出門時飼料袋空空、回程裝忙竹筍、水果，呼籲政府加強宣導、取締。警方表示會摺成轄區有外籍移工的分駐所、派出所與業者宣導溝通，也會加派警力到當地巡邏遏阻。

台南市歸仁區許厝里林姓里民說，他們種在沙崙里路邊的芒果，最近正要陸續採收，但是路邊伸手就可以採收到的芒果，昨天下午去果園，發現靠馬路的芒果都被人「收光」，附近住戶說路過順手牽羊的也許有，但他看到有兩名移工騎電動車拿著布袋沿路再拔芒果。

關廟下湖里楊姓農民說，他與新化親戚在附近新化山坡地的竹筍，一連兩個假日也被人大量採收，他自己曾經在假日看到移工三三兩兩騎電動車用飼料袋裝水果，當時就有懷疑是不是他們去採收人家的作物，但因為沒有當場目擊，而且鄉下沒什麼監視器也無法證實他們電動車上的一袋袋竹筍是偷來的。

歸仁分局長洪頂力表示，會要求關廟、歸仁等各分駐派出所與轄區有外籍移工的廠商連絡宣導，也會要求員警巡邏時多留意，民眾看見可疑狀況可立即報案，員警發現可以也會加強盤查。

農民投訴竹筍遭大量盜採，懷疑是外籍移工作案。圖／讀者提供
農民投訴竹筍遭大量盜採，懷疑是外籍移工作案。圖／讀者提供

移工 芒果 農民

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