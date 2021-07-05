台中西屯大樓墜六旬婦墜樓 頭身分離嚇壞路人急報案

一名婦人今天凌晨1時許倒臥在台中市西屯區大墩十八街的一處大樓的人行道上，頭顱與身體已分離，疑是從高樓墜落所致，嚇得市民趕緊通報警、消到場。經警方查訪，發現死者是住在16樓的范姓婦人，患有多種慢性疾病，案發時家屬都在睡覺，詳細的案發原因、死因，有待檢察官相驗釐清。

據查，今天凌晨1時許，60歲范姓婦人倒臥在西屯區大墩十八街的人行道上，頭、身分離倒臥在地面，因附近有市民經過發現，嚇得趕緊通報警、消到場。

第六警分局獲報到場後，確認范婦已明顯死亡，初步研判范婦是從高處墜落，因為范婦身上沒有證件，經警方查訪後，確認范婦是住在該棟大樓的16樓，與丈夫、兒子一起同住。

經警方鑑識小組勘查現場，發現現場無外力破壞、打鬥痕跡，但客廳有一張被移動過的椅子，靠在客廳陽台的邊緣，研判范婦是從該處墜落。

范婦的家人透露，范婦患有帕金森氏症等多種慢性疾病，但沒有留有遺書。第六警分局今完成家人及報案人筆錄後，將報請檢察官相驗，釐清婦人死因。

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