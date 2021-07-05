快訊

影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗

特權疫苗？藍委爆食藥署疫苗造冊人數兩倍 施打率169%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國道上演玩命關頭？被叭打滑旋轉1圈半 校正回歸

聯合報 / 記者 陳筠青／即時報導

開車上國道，若要變換車道，一定要保持安全距離！有網友在《爆料公社》分享一段7月2日在國道上的行車記錄影片，片中一輛藍色轎車原本行駛在國道最內側，疑似未看後方是否有來車，方向燈一打，就要直接切入中間車道。後方一輛原本開在中間車道的紅車，立刻長按喇叭示警，藍車駕駛疑似受到驚嚇，在國道打滑旋轉一圈半後，打橫停在車道上，最後再「校正回歸」中線，繼續駕車揚長而去。

不少網友看完影片，忍不住留言表達意見：「『叭』是特技表演的起動訊號嗎？」、「方向燈打了就無敵？全世界都要減速讓他的三寶」、「沒那個膽子，就不要開快車」、「自己嚇死自己，閃尿了吧？」、「明明他只要鬆油門，再切返回原來車道就好了」、「假意變換車道，實際表演甩尾」、「這是在跳探戈嗎？」、「原來不是只有BMW可以」。

網友在《爆料公社》分享一段行車記錄影片，片中一輛藍色轎車原本行駛在國道最內側，方向燈一打就要直接切入中間車道，被後方紅車長按喇叭示警，藍車駕駛疑受驚嚇，打滑旋轉一圈半後，打橫停在車道上，最後再「校正回歸」，揚長而去。圖／翻攝《爆料公社》影片
網友在《爆料公社》分享一段行車記錄影片，片中一輛藍色轎車原本行駛在國道最內側，方向燈一打就要直接切入中間車道，被後方紅車長按喇叭示警，藍車駕駛疑受驚嚇，打滑旋轉一圈半後，打橫停在車道上，最後再「校正回歸」，揚長而去。圖／翻攝《爆料公社》影片

車道 國道

延伸閱讀

被檢舉左轉車道不打方向燈 上訴後法官仍判罰

「玩命關頭」又有新外傳 莎莉賽隆「賽芙」將啟動

出廠忘了裝方向燈? BMW車主成最顧人怨駕駛

三寶爸秀防疫生活卻因比基尼辣媽歪樓 網笑：把圖放大的承認

相關新聞

群聚打牌遭天罰？婦人筆錄做一半「起乩」員警全看傻

高雄李姓婦人受邀到張姓友人家打象棋麻將，因為群聚賭博被警方查獲，屋內5人被帶回派出所製作筆錄，沒想到李婦筆錄做到一半，竟...

中年婦高雄八五大樓套房陳屍2天 未婚生女身世曝光

一名47歲蔣姓女住客昨天下午1時許陳屍高雄地標八五大樓內的一間日租套房內，嘴角留有血跡，警方初步勘驗現場無打鬥痕跡，蔣女...

查到了！台中大雅瓦斯外洩 中油：一顆開關閥螺絲鬆了

台中市大雅區中清路三段的中油高壓天然氣管線，昨天下午發生瓦斯外洩意外，中油在昨晚緊急派管線班前往維修，為了確保維修人員安...

台南傳移工假日「隨機採蔬果」 警將加強巡查

台南市正值芒果、竹筍產季，歸仁、新化等地農民投訴，疑有外籍移工趁休假日到各地「隨機採收」；有民眾目睹移工出門時飼料袋空空...

台中西屯大樓墜六旬婦墜樓 頭身分離嚇壞路人急報案

一名婦人今天凌晨1時許倒臥在台中市西屯區大墩十八街的一處大樓的人行道上，頭顱與身體已分離，疑是從高樓墜落所致，嚇得市民趕...

影／國道上演玩命關頭？被叭打滑旋轉1圈半 校正回歸

開車上國道，若要變換車道，一定要保持安全距離！有網友在《爆料公社》分享一段7月2日在國道上的行車記錄影片，片中一輛藍色轎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。