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影／國道上演玩命關頭？被叭打滑旋轉1圈半 校正回歸
開車上國道，若要變換車道，一定要保持安全距離！有網友在《爆料公社》分享一段7月2日在國道上的行車記錄影片，片中一輛藍色轎車原本行駛在國道最內側，疑似未看後方是否有來車，方向燈一打，就要直接切入中間車道。後方一輛原本開在中間車道的紅車，立刻長按喇叭示警，藍車駕駛疑似受到驚嚇，在國道打滑旋轉一圈半後，打橫停在車道上，最後再「校正回歸」中線，繼續駕車揚長而去。
不少網友看完影片，忍不住留言表達意見：「『叭』是特技表演的起動訊號嗎？」、「方向燈打了就無敵？全世界都要減速讓他的三寶」、「沒那個膽子，就不要開快車」、「自己嚇死自己，閃尿了吧？」、「明明他只要鬆油門，再切返回原來車道就好了」、「假意變換車道，實際表演甩尾」、「這是在跳探戈嗎？」、「原來不是只有BMW可以」。
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