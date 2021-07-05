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將思念化作行動 父喪後他們為抗疫英雄送餐盒也助弱勢
台中市大甲日南地區吳姓老翁日前去世，家人將思念的心化作行動，以他之名捐出愛心餐盒給大甲警分局和大甲李綜合醫院，支持第一線抗疫人員，齊心抗疫；家族另送物資給弱勢家庭 。
日南區83歲吳直彥年事已高，上月因身體不適至大甲區李綜合醫院加護病房接受治療，但仍敵不過病魔，日前辭世，他生前一直秉持著「取之於社會，回饋於社會」的理念，熱心公益，關心地方大小事，其後輩深受影響，因此吳氏家族決定將對他的思念回饋於地方。
家人今天上午捐贈大甲警分局及大甲李綜合醫院愛心餐盒250份，由大甲警分局長李建興代表接受捐贈並致贈感謝狀，疫情警戒期間，許多資源較缺乏的弱勢族群苦無足夠的民生用品及餐食補給，吳氏家族決定再擴大愛心，購買油、米等民生物資，發送給大甲區幸福里的獨居老人及低收入戶家庭，持續為社會注入暖流。
吳男的兒子吳國安表示，很感謝醫療團隊在父親住院期間的照護，更感謝日南派出所員警們平時熱心幫忙及關懷父親，更建立了深厚警民關係，現在疫情嚴峻，醫護警消真的很辛苦，他們希望能貢獻一己心力，為戰守防疫前線的醫護警務人員加油打氣。
大甲警分局長李建興也感謝吳氏家族的愛心善舉，大力提振員警士氣及鼓勵，也籲請市民務必配合各項防疫措施，避免出入人多擁擠等高風險場域，外出一定全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之群聚活動，大家共同齊心讓疫情退散；大甲李綜合醫院執行長朱子斌表示，感謝吳氏家族頂著烈日親自將愛心餐盒交付醫護同仁手中。
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