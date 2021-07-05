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怕染疫又不敢就醫 失聯移工鼓起勇氣向專勤隊員求助

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名越籍失聯移工阿蘭，擔憂家鄉罹癌丈夫想返鄉，卻因自己出現疑似症狀，又怕遭查緝，遲遲不敢就醫；在友人協助下，得知「外來人口安心採檢防疫專案」，便鼓起勇氣，向高雄市專勤隊求助得以就醫完成篩檢，一掃除染疫疑慮，與順利返鄉。

越籍失聯移工阿蘭，因家鄉的丈夫罹癌病情嚴重，需回鄉照料，卻發現自己也出現咳嗽、流鼻涕等身體不適的症狀，擔心染疫，但語言不通，又怕到醫院採檢會遭查緝，遲遲不敢就醫。

直到阿蘭透過友人得知，移民署防疫專案，才決定鼓起勇氣向專勤隊員求助。在專勤隊協助及引導下，完成肺炎相關篩檢，確定陰性後，才讓阿蘭鬆了一口氣。

阿蘭透過通譯，向移民署人員說，不必再過躲躲藏藏的生活，也能安心返鄉照顧丈夫，也感謝移民署協助。

三級警戒尚未解除，為防堵移工群聚及疫情擴散，移民署高雄市專勤隊會同多單位推動「外來人口安心採檢防疫專案」，為落實專案，高雄市專勤隊以外來人口易聚集處所，對18個里鄰社區加強拜會，配合勞工局與上百名仲介宣導，鼓勵外來人口篩檢就醫，避免輕忽無症狀病例感染。

高雄市專勤隊隊長趙志成說，將持續加強防疫專案，直到解除全國第三級疫情警戒為止，並強調無論是合法或失聯移工、逾期停居留之外來人口者，若有疑似感染症狀應立即出面就醫篩檢，符合專案資格則不會因接受篩檢及治療而被通報查處。

高雄市專勤隊向非法外來人口宣導「外來人口安心採檢防疫專案」。圖／移民署提供
高雄市專勤隊向非法外來人口宣導「外來人口安心採檢防疫專案」。圖／移民署提供
高雄市專勤隊向非法外來人口宣導「外來人口安心採檢防疫專案」。圖／移民署提供
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高雄一名失聯移工阿蘭（左）在專勤隊協助下完成採檢，得以返鄉，感動得向專勤隊人員表達謝意。圖／移民署提供
高雄一名失聯移工阿蘭（左）在專勤隊協助下完成採檢，得以返鄉，感動得向專勤隊人員表達謝意。圖／移民署提供

移民署 移工 高雄市

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