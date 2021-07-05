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圍堵Delta匡列隔離失蹤 枋寮通緝犯被逮時有流鼻水症狀
Delta變異株入侵社區，人心惶惶，屏東縣枋寮警分局上周協助衛生所尋找匡列隔離29人，發現一名陳姓男子是竊盜通緝犯，卻不見人影。警方組專案小組，發現這名通緝犯陳姓男子躲到山區果園，逮捕陳時，陳有感冒症狀，現場人員不敢大意，警方全程穿上防護衣，最後將陳用防疫專車載到集中檢疫所隔離。
屏東縣枋寮鄉一對老農夫妻確診，證實與Delta變異株，老農夫妻進出枋寮醫院多次，也與枋山群聚案在枋寮醫院有重疊足跡，縣府啟動枋寮專案，並設置三處社區篩檢站，枋寮醫院相關共匡列500多人送居家檢疫所隔離。
警方接獲疫調任務，29人要送到集中檢疫所隔離，一名40多歲陳姓男子竊盜通緝犯，找不到人，沒有在戶籍地。警方最後在山區找到陳，發現他有感冒、流鼻水等症狀，全程著防護衣，請衛生局人員到場協助；經評估後，由防疫專車將陳送到集中檢疫所隔離，初步篩檢為陰性。
據了解，陳姓通緝犯是今年5月通緝，因竊盜案入監服刑1年多。該名通緝犯有感冒症狀，警方不敢大意，防護自身安全，陳逮捕後，也請衛生局人員在場幫警方做全身消毒。
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