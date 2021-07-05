快訊

影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗

特權疫苗？藍委爆食藥署疫苗造冊人數兩倍 施打率169%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圍堵Delta匡列隔離失蹤 枋寮通緝犯被逮時有流鼻水症狀

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

Delta變異株入侵社區，人心惶惶，屏東縣枋寮警分局上周協助衛生所尋找匡列隔離29人，發現一名陳姓男子是竊盜通緝犯，卻不見人影。警方組專案小組，發現這名通緝犯陳姓男子躲到山區果園，逮捕陳時，陳有感冒症狀，現場人員不敢大意，警方全程穿上防護衣，最後將陳用防疫專車載到集中檢疫所隔離。

屏東縣枋寮鄉一對老農夫妻確診，證實與Delta變異株，老農夫妻進出枋寮醫院多次，也與枋山群聚案在枋寮醫院有重疊足跡，縣府啟動枋寮專案，並設置三處社區篩檢站，枋寮醫院相關共匡列500多人送居家檢疫所隔離。

警方接獲疫調任務，29人要送到集中檢疫所隔離，一名40多歲陳姓男子竊盜通緝犯，找不到人，沒有在戶籍地。警方最後在山區找到陳，發現他有感冒、流鼻水等症狀，全程著防護衣，請衛生局人員到場協助；經評估後，由防疫專車將陳送到集中檢疫所隔離，初步篩檢為陰性。

據了解，陳姓通緝犯是今年5月通緝，因竊盜案入監服刑1年多。該名通緝犯有感冒症狀，警方不敢大意，防護自身安全，陳逮捕後，也請衛生局人員在場幫警方做全身消毒。

屏東縣枋寮鄉一名陳姓竊盜通緝犯最後坐上防疫專車送到集中檢疫所隔離。記者劉星君／翻攝
屏東縣枋寮鄉一名陳姓竊盜通緝犯最後坐上防疫專車送到集中檢疫所隔離。記者劉星君／翻攝
警方逮捕陳姓竊盜通緝犯後，請衛生所人員幫忙全身清消。記者劉星君／翻攝
警方逮捕陳姓竊盜通緝犯後，請衛生所人員幫忙全身清消。記者劉星君／翻攝

通緝 衛生局 屏東縣

延伸閱讀

防Delta病毒來襲 歐洲加快疫苗接種

影／Delta陰影壟罩 空拍看楓港、善餘兩村命運緊密相連

Delta入侵98國「非常危險」 世衛：病毒仍在演化突變

Delta病毒入侵 屏東PCR採檢1萬多人全陰性

相關新聞

群聚打牌遭天罰？婦人筆錄做一半「起乩」員警全看傻

高雄李姓婦人受邀到張姓友人家打象棋麻將，因為群聚賭博被警方查獲，屋內5人被帶回派出所製作筆錄，沒想到李婦筆錄做到一半，竟...

中年婦高雄八五大樓套房陳屍2天 未婚生女身世曝光

一名47歲蔣姓女住客昨天下午1時許陳屍高雄地標八五大樓內的一間日租套房內，嘴角留有血跡，警方初步勘驗現場無打鬥痕跡，蔣女...

查到了！台中大雅瓦斯外洩 中油：一顆開關閥螺絲鬆了

台中市大雅區中清路三段的中油高壓天然氣管線，昨天下午發生瓦斯外洩意外，中油在昨晚緊急派管線班前往維修，為了確保維修人員安...

傳確診者遺體被丟包！竹縣府：殯儀業者未照流程將開罰

新竹縣傳出殯葬業者疑似處理新冠肺炎確診者遺體時，因聯繫不到相關單位，又不知該如何處理，竟將裝有遺體的棺木直接丟包在殯儀館...

影／不滿被質疑群聚 住戶暴走連轟總幹事十幾個耳光

新北市新莊區1處高級社區大樓，前天因住戶在騎樓公共空間聊天，不滿被社區總幹事質疑群聚勸阻，因而爆發肢體衝突。65歲林姓住...

台南傳移工假日「隨機採蔬果」 警將加強巡查

台南市正值芒果、竹筍產季，歸仁、新化等地農民投訴，疑有外籍移工趁休假日到各地「隨機採收」；有民眾目睹移工出門時飼料袋空空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。